Copel já restabeleceu energia em quase todo Estado

Publicado em 26/04/2017 18:20

Trabalhando ininterruptamente desde a manhã desta quarta (26), as equipes da Copel restabeleceram, até as 18h, o fornecimento de energia de quase 90% dos domicílios afetados pelo forte temporal que atingiu todo o Estado.No momento, 34 mil domicílios permanecem sem energia em todo o Paraná. Em Curitiba, são mil domicílios, uma redução de 98% em relação ao número do início da manhã.Mais de 1.000 profissionais da Copel, dentre eletricistas e técnicos, trabalham em todo o Estado para restabelecer o fornecimento de energia interrompido pelo forte temporal que atingiu diversas regiões na madrugada desta quarta-feira.A previsão é que a situação seja normalizada e a energia restabelecida na noite desta quarta. Para fazer o conserto, as equipes da Copel precisam reconstruir partes da rede, destruída pelo vento forte e pela queda de galhos e árvores.Em algumas situações, há também dificuldade de acesso aos locais dos problemas, especialmente na área rural.