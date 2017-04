Appa promove ações de educação socioambiental nas Ilhas da baía de Paranaguá

Publicado em 26/04/2017 11:21

Crianças moradoras das comunidades da Ilha do Teixeira e Europinha, na baía de Paranaguá, participaram na terça-feira (25), do 1º módulo do Programa de Educação Socioambiental, promovido por gestores ambientais da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Appa).Os alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental, com idades entre sete e onze anos, aprenderam sobre os conceitos básicos de meio ambiente, como a ocorrência do ciclo da cadeia alimentar e a importância de preservar a fauna e flora nativas da região. Também foram desenvolvidas atividades sobre o Porto de Paranaguá e Antonina, abordando conceitos de importação e exportação.“Este programa nos permite estreitar a relação entre a atividade portuária e o meio ambiente, com a comunidade do entorno dos portos do Paraná. É um canal permanente de comunicação que nos permite levar aos alunos e moradores informações, capacitações e cursos voltados ao desenvolvimento sustentável da região”, declarou o diretor-presidente da Appa, Luiz Henrique Dividino.CRONOGRAMA - Na semana passada, o 1º módulo do curso também foi realizado na Ilha de Valadares e Vila Guarani em Paranaguá, na Ponta da Pita e Praia dos Polacos em Antonina, e em Pontal do Sul. Na próxima, participam das atividades promovidas pela Appa alunos das comunidades de Eufrasina, Amparo, Piaçaguera, Brasília e Encantadas (Ilha do Mel) e São Miguel.A professora da turma Janete do Rocio Cordeiro de Farias falou sobre a importância do trabalho. “A gente tenta passar o conteúdo, por meio da teoria, das disciplinas de ciências, história e geografia, mas essas informações que vêm de fora, inclusive com atividades lúdicas e práticas, são de uma importância inquestionável”, disse Janete.Já a líder comunitária da Ilha do Teixeira, Laura da Silva, também conhecida como Dona Benta, acredita que as crianças têm a sensibilidade necessária para aprender e ensinar seus pais e familiares sobre a preservação do meio ambiente. “As crianças ficam muito entusiasmadas com o aprendizado e podem ajudar muito”, afirmou.CONSCIENTIZAÇÃO – A aluna Maria Gabriela Xavier, de 7 anos, contou, depois da aula, o que aprendeu. “Eu vou ensinar todo mundo que não se pode jogar lixo no mar, que não pode jogar lixo na floresta, tem que cuidar dos bichos, não pode deixar as flores morrerem e tem que cuidar da natureza.”O programa pedagógico continuado realizado pela Appa tem seis módulos que contemplam meio ambiente, cidadania, energia, água, pesca e patrimônio histórico. O objetivo é levar aos alunos e famílias a conscientização ambiental, de modo que os participantes se tornem multiplicadores dos conhecimentos repassados. O programa acontecerá durante todo o ano, em visitas bimestrais em cada uma das regiões.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: