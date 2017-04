Ceasa de Londrina abre com horário especial em 1º de maio

Publicado em 26/04/2017 11:17

Quatro das cinco Ceasas do Paraná estarão fechadas na segunda-feira, feriado de 1° de maio – Curitiba, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Somente a unidade de Londrina estará abre nesta data, em horário especial, das 3h às 9h.Confira os horários de funcionamento de casa unidade:CEASA CURITIBABoxes: de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 17h; Mercado do Produtor: de segunda a sexta-feira, das 4h30 às 12h. Sábados: das 4h30 às 12h01/05, segunda-feira: mercado fechado1504, sábado: mercado aberto das 4h30 às 12hBR-116, km 111, nº 22.881 - bairro TatuquaraTel. (41) 3341-8300 e 3348-6690CEASA LONDRINASegundas, quartas e sextas-feiras, das 5h15 às 10h15 e das 13h30 às 16 horasTerças, quintas-feiras e sábados, das 5h15 às 10h15.1º de maio, segunda-feira: mercado aberto das 3 às 9 horasAv. Brasília 10.000 - Gleba Ribeirão LindoiaTel. (043) 3325-4713 e (043) 3325-4404CEASA MARINGÁDe segunda a sexta-feira, das 5h30 às 13h30Sábados: das 5h30 às 10h1º de maio, segunda-feira: mercado fechadoRodovia PR-317 nº 6330 - Saída para Campo MourãoTelefax: (044) 3266-1147CEASA CASCAVELDe segunda-feira a sábado, das 6h às 12h1º de maio, segunda-feira: mercado fechadoBR 467, km 7, saída para ToledoTel. (45) 3323-674CEASA FOZ DO IGUAÇUDe segunda a sexta-feira, das 5h às 15hAos sábados, das 5h às 14h1º de maio, segunda-feira: mercado fechadoAv. Juscelino Kubitschek, 1254Fone: (045) 3522-1129CEASA PARANÁ ADMINISTRAÇÃOAtendimento de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h1º de maio, segunda-feira: fechadoRua Jaime Balão, 765, bairro Hugo Lange - CuritibaTel. (41) 3253-3232 e (41) 3352-7456Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: