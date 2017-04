Equipes da Copel trabalham para reconstruir rede no Paraná

Publicado em 26/04/2017 10:53

Mais de mil eletricistas e técnicos da Copel trabalham ininterruptamente em todo o Estado para restabelecer o fornecimento de energia afetado pelo forte temporal que atingiu diversas regiões do Estado na madrugada desta quarta-feira (26).Por volta das 9h30, cerca de 300 mil domicílios permaneciam sem luz em diversas partes do Estado.Em Curitiba, 70 mil domicílios estavam sem energia. A região leste é a mais afetada no momento. Guaraqueçaba, Mandirituba, Tijucas do Sul e Quitandinha estão entre os municípios mais afetados.A previsão é que a situação seja normalizada e a energia restabelecida até o final desta quarta. Para fazer o conserto, as equipes da Copel precisam reconstruir parte da rede, destruída pelo vento forte e pela queda de galhos e árvores. Em algumas situações, há também dificuldade de acesso aos locais onde a rede foi destruída.Novo boletim às 14h .