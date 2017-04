Governo vai prorrogar licenças de professores em mestrado e doutorado

Publicado em 25/04/2017 18:40

O Governo do Estado vai prorrogar as licenças de trabalho dos professores da rede pública estadual que estão se dedicando a cursos de mestrado e doutorado. “Estive com os professores nesta terça-feira pela manhã e, já no início da tarde, conversei sobre as reivindicações do grupo com o governador Beto Richa. E ele autorizou imediatamente porque a valorização dos profissionais da educação é uma das metas mais importantes da atual administração”, explicou o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni.O governador autorizou a prorrogação das solicitações de licença para especialização para o período letivo de 2017. Serão beneficiados cerca de 90 profissionais.Segundo os professores, a licença concedida foi de apenas três meses e iria se encerrar em breve, o que obrigaria os profissionais a abandonar as pesquisas e estudos e voltar para as salas de aula.Também participaram do encontro o líder interino do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Hussein Bakri, e o deputado estadual Professor Lemos.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: