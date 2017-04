Estado vai assessorar avaliação dos planos municipais de educação

Publicado em 25/04/2017 16:50

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação, vai assessorar a avaliação e monitoramento dos 399 planos municipais de educação. A cooperação faz parte da parceria firmada pela pasta com o Ministério da Educação (MEC) e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UINDIME-PR).Nesta terça-feira (25), avaliadores educacionais, que compõem a rede de assistência técnica para monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação, participaram do treinamento ofertado pela Secretaria Estadual da Educação, em Curitiba. Durante o curso os profissionais trabalharam a atualização das informações relativas aos Planos Estadual e Municipais de Educação.As mesmas informações serão repassadas às equipes técnicas e comissões coordenadoras dos municípios. “Utilizamos as articulações dos Núcleos Regionais de Educação com as prefeituras, para a assistência técnica seja repassada com informações atualizadas e seguras”, disse o coordenador da rede de assistência técnica para avaliação dos planos de educação, Maurício Pastor. Ele ressalta que o assessoramento está previsto nas parcerias de cooperação entre o Governo do Estado e municípios.Segundo o coordenador, a assistência técnica vai proporcionar aos técnicos dos 399 municípios a formação necessária para as avaliações e monitoramento previstos nos planos educacionais. “Os municípios precisam produzir um documento de avaliação com base em indicadores e metodologia prevista pelo MEC para avaliação dos planos, por isso é necessário que essa formação chegue a cada município”, disse.O coordenador lembrou ainda que algumas equipes precisam ser atualizadas sobre as metodologias de avaliações e monitoramento dos planos. “Houve mudanças de gestão nas cidades e a maioria dessas novas gestões não conhecem como fazer o processo de monitoramento e avaliação, porque são equipes novas e muitos não participaram da construção dos planos municipais”, explicou Pastor.A equipe de assistência técnica dos núcleos vai se reunir uma vez por mês para discutir as metodologias de avaliação e monitoramento dos planos educacionais e a organização do trabalho. A formação tem duração de oito horas que serão somadas ao plano de carreira dos 32 avaliadores educacionais.O treinamento faz parte do programa Minha Escola Tem Ação (META) da Secretaria de Estado da Educação, que prevê a oferta da formação continuada aos profissionais da área.TEMPO INTEGRAL – Também nesta terça-feira (25), cerca de 100 técnicos pedagógicos e coordenadores da educação em tempo integral dos núcleos regionais encerraram o curso de formação continuada estratégica ofertado pela Secretaria da Educação para a modalidade, em Curitiba.Durante a formação, que começou na segunda-feira (24), os profissionais trabalharam a organização do trabalho pedagógico das propostas pedagógicas das ampliações de jornada, implantação e implementação da Educação em Tempo Integral – Ensino Fundamental e Ensino Médio, organização do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (CELEM), desenvolvimento do Programa Novo Mais Educação (PNME), Educação Empreendedora, Aulas Especializadas de Treinamento Especializado (AETE) e Vôlei em Rede/NIV.A formação teve duração de 16 horas e também contará para avanço no plano de carreira. No segundo semestre o curso será ofertado aos diretores e professores das escolas que trabalham com a modalidade de ensino. “Todos os aspectos legais, possibilidades, desafios e principalmente a proposta pedagógica estão sendo discutidos com os núcleos regionais de educação porque precisamos ouvir os profissionais que estão trabalhando diretamente com as escolas”, disse Zulsi Rohr.A rede estadual de ensino conta com 62 escolas que ofertam a Educação em Tempo Integral – Turno Único (ETI) para o ensino fundamental e médio, das quais 44 escolas com matrículas para o ensino fundamental e 18 para o ensino médio.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: