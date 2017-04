Diretores dos Campos Gerais, Centro e Centro-Sul participam de curso de gestão

Publicado em 25/04/2017 14:40

Cerca de 400 diretores das escolas estaduais pertencentes aos Núcleos Regionais de Educação (NREs) de Guarapuava, Pitanga (Centro do Estado), Irati, Laranjeiras do Sul (Centro Sul), Telêmaco Borba e Ponta Grossa (Campos Gerais) iniciaram nesta segunda-feira (24), em Curitiba, o curso de Gestão em Foco.Essa é a quinta turma que participa da formação, que encerra na sexta-feira (28). O objetivo é fortalecer a gestão democrática nas escolas estaduais e promover o avanço no plano de carreira dos profissionais da educação.Na quarta-feira (26) iniciam a formação os profissionais das regionais de Cornélio Procópio (Norte), Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz (Norte Pioneiro) e Área Metropolitana Sul Região Metropolitana de Curitiba).Ao longo deste mês os diretores das 2,1 escolas estaduais estiveram em debates, oficinas e palestras que incluem questões pedagógicas, financeiras e administrativas vivenciadas no cotidiano escolar. Os gestores também participam de exercícios de produção e entrega do relatório do plano de ação de suas gestões, que serão avaliados pelo Conselho Escolar no início do ano letivo de 2018, conforme a lei estadual n° 18590/2015.“O curso aborda questões fundamentais para fortalecer a administração democrática nas escolas estaduais e também reduzir as taxas de abandono, reprovação, aprovação por conselho de classe e distorção de idade ano, conforme previsto no nosso programa pedagógico Minha Escola Tem Ação, o Meta”, disse a secretária da Educação, professora Ana Seres.A secretária também lembrou que as próximas turmas vão trabalhar questões relacionadas ao jogo virtual Baleia Azul. “Já estamos dando todo o suporte e proteção às nossas escolas sobre como proceder em caso de qualquer comportamento estranho dos estudantes”, disse.QUALIDADE ADMINISTRATIVA - O Núcleo Regional de Ponta Grossa atende 114 escolas estaduais da região dos Campos Gerais. Segundo a chefe da regional, Maria Izabel Vieira, a formação traz novas informações que vão contribuir para a qualidade administrativa e pedagógica das escolas estaduais.“É importante principalmente para os diretores porque a formação aborda temas que eles vivenciam todos os dias na escola e essas novas informações vão dar o suporte necessário para a boa administração escolar”, disse.TROCA DE EXPERIÊNCIA - Para o diretor do Colégio Estadual Professor Júlio Teodorico, em Ponta Grossa, Josmael de Jesus Klazura, além de conhecer novas ferramentas de trabalho, a o curso proporciona a troca de informações e experiência entre os gestores. “É uma oportunidade única não apenas de aprendermos questões técnicas, mas para trocar conhecimentos teóricos e práticos que são vivenciados no cotidiano das escolas”, destacou Klazura.O diretor Livingston Garcia, do Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, do município de Palmeira, afirmou que o curso aborda temas que são vivenciados no cotidiano das administrações escolares. “É importante porque nos dá o respaldo necessário para a gestão escolar participativa, o que irá refletir na qualidade do ensino que ofertamos”, disse Livingston.Além dos diretores, participam da formação os chefes e coordenadores pedagógicos dos Núcleos Regionais de Educação. A carga horária nessa oferta é de 16 horas, que serão somadas aos planos de carreira dos profissionais.O curso de Gestão em Foco é ofertado pelo Governo do Estado em duas modalidades. Além da formação presencial, o curso também é oferecido a distância para diretores e diretores-auxiliares de todas as escolas da rede estadual de ensino. A formação online inicia em 02 de maio e encerra em 03 de dezembro e será dividida em módulos. Cada módulo tem duração de 24 horas, que também serão somadas para avanços no plano de carreira.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: