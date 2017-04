Dupla é presa por tentativa de homicídio contra jovem de torcida organizada rival

Publicado em 25/04/2017 12:23

A Delegacia Móvel de Atendimento ao Futebol e Eventos (Demafe) elucidou um crime de tentativa de homicídio, ocorrido em janeiro deste ano, contra um rapaz de 23 anos, na saída de uma balada no bairro Xaxim, em Curitiba. Três jovens com idade entre 21 e 23 anos, integrantes de uma torcida organizada rival a da vítima, foram identificados como autores do crime. Dois deles foram presos na manhã desta terça-feira (25) – um no bairro Sítio Cercado e o outro em Paranaguá, no Litoral. O terceiro suspeito está foragido.De acordo com informações apuradas pela equipe, o crime aconteceu na madrugada de 14 de janeiro, na Linha Verde-BR 476, próximo ao viaduto do Xaxim. A vítima e seus amigos estavam saindo de uma festa rave, quando foram atacados violentamente com pedradas pelo trio. As agressões começaram porque a vítima estava vestindo uma bermuda do time rival ao dos suspeitos.A polícia chegou até os suspeitos após três meses de investigações, depois de ouvir diversas testemunhas e recolher imagens de câmeras de segurança das proximidades do local em que o crime ocorreu.O delegado titular da especializada, Clóvis Galvão, ressalta que as agressões foram tantas que a vítima não se recuperou totalmente e ficou com graves sequelas que devem permanecer por toda vida. Por essa razão, o crime que está sendo apurado é tentativa de homicídio e não apenas lesão corporal grave. "As investigações continuam com o intuito de localizar e prender o terceiro rapaz envolvido no crime, que se encontra foragido", completa.Galvão destaca também que a equipe da Demafe trabalha em diversas frentes para retirar de circulação pessoas que provocam tumulto e promovem confusões dentro e fora dos estádios de futebol. "Temos que penalizar pessoas que estão envolvidas em algazarras e proteger aquelas que vão torcer pelos seus clubes", finaliza.Os homens foram presos em cumprimento de mandado de prisão temporária por tentativa de homicídio e aguardam presos à disposição da Justiça.