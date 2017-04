Escritora Ana Araújo participa do projeto Aventuras Literárias

Publicado em 25/04/2017 12:10

A escritora Ana Araújo é a convidada de mais uma edição do projeto "Aventuras Literárias" da Biblioteca Pública do Paraná. Autora do livro A flor bailarina, ela conversa com o público nesta sexta-feira (28), às 14h30, no Auditório. A entrada é franca.A flor bailarina é o primeiro livro de Ana Araújo, psicóloga e professora de balé. Conta a história de Flora, uma criança que enfrenta vários tipos de desafios para conquistar seus sonhos no universo da dança.Desenvolvido pela Seção Infantil da BPP, o projeto "Aventuras Literárias" promove, desde 2011, eventos com autores da literatura infantojuvenil para discutir e valorizar a leitura. Mais de 50 escritores já participaram dos encontros.Serviço:"Aventuras Literárias" com Ana AraújoDia 28 de abril, às 14h30, no Auditório da BPPR. Cândido Lopes, 133, Curitiba — PREntrada francaMais informações: (41) 3221-4980