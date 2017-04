Secretaria da Infraestrutura promove consulta pública em Marechal Cândido Rondon

Publicado em 24/04/2017 19:59

Cerca de 200 moradores de Marechal Cândido Rondon, região Oeste do Paraná, participaram da primeira de uma série de consultas públicas que a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) irão promover em todo o Estado nas próximas semanas.As consultas têm como objetivo divulgar e tirar dúvidas da população sobre as obras do programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Estado. Orçado em US$ 435 milhões, o programa prevê uma série de investimentos no estado."Estes recursos serão usados em ações de logística e ferrovias, mas 89% se concentram em obras rodoviárias", explica Rejane Karam, coordenadora de Gestão de Planos de Programas de Infraestrutura e Logística da Secretaria. O dinheiro vem de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de contrapartidas do governo do Paraná.Marechal Cândido Rondon vai receber obras no valor de R$ 21,3 milhões para a implantação do chamado Contorno Oeste, uma nova pista com extensão de seis quilômetros que fará a ligação entre a BR-163 e a PR-467, desviando o tráfego pesado de caminhões das ruas da área urbana do município.O novo trecho atende a uma antiga reivindicação dos moradores e comerciantes do município. Edson Juliano Teixeira de Moura é proprietário de um restaurante na cidade e aprova a obra. “Os caminhoneiros são muito importantes para a nossa cidade, que tem os frigoríficos e movimentam a economia, mas é importante e urgente fazer este contorno”, disse.Dúvidas de moradores, como Moura, foram respondidas depois da apresentação dos técnicos da Secretaria da Infraestrutura. As questões que não foram sanadas no evento serão respondidas na sequência, por e-mail.- Até o final de maio serão mais seis consultas públicas. Nesta semana, Coronel Domingos Soares e Pato Branco sediam o evento, respectivamente quarta (26) e quinta-feira (27).Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: