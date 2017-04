Paraná melhora atendimentos nas Agências do Trabalhador

Publicado em 24/04/2017 17:40

Está mais fácil conseguir ser atendido nas agências do Trabalhador do Paraná. A Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (Seju), depois de capacitar servidores municiais para ampliar o número de agentes que atendem o público, está ampliando o número de atendimentos semanais e diminuindo o tempo necessário para agendamento de serviços como a solicitação do seguro-desemprego. Estas mudanças estão sendo implantadas, numa primeira fase, nas 30 Agências de Curitiba e Região Metropolitana. Depois, a ideia é estender para todo o Estado.Para avaliar os benefícios obtidos com as capacitações e padronização nos atendimentos, a Seju promoveu um encontro com representantes das Agências de Curitiba e RMC. Os técnicos do departamento do trabalho da Secretaria informaram que o número de atendimentos diários na Agência do Trabalhador de Curitiba este ano, após a capacitação dos agentes, tem sido de 180, em média. No ano passado, por exemplo, os atendimentos diários não passavam de 70.Para o secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Júnior, os resultados são consequência dos esforços empregados pela Secretaria. “Essa melhora é o reflexo dos treinamentos e capacitações dos servidores no atendimento ao seguro-desemprego e na intermediação de mão de obra, que alinhou, padronizou e otimizou todos os serviços prestados pelas agências”, afirma.AGILIDADE – Para melhorar ainda mais os atendimentos, o cidadão que buscar seguro-desemprego em Curitiba e RMC poderá agendar um horário de um dia para o outro. Antes, o prazo para conseguir ser atendido era de uma semana. Com isso, a expectativa é ampliar ainda mais os atendimentos semanais nas unidades.A melhora na eficiência pode ser observada em números. Nos meses de fevereiro e março de 2016, as Agências do Trabalhador de Curitiba e RMC fizeram 20 mil atendimentos. Neste ano, no mesmo período e após as melhorias implantadas pela Seju, foram feitos 35 mil atendimentos.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: