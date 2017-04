Alunos da rede estadual podem participar de cursos de aperfeiçoamento matemático

Publicado em 24/04/2017 14:40

Os estudantes da rede estadual de ensino podem participar de aulas específicas de preparação intensiva para competições como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). As aulas são gratuitas e têm como objetivo potencializar o aprendizado e desenvolver competências nesta área do conhecimento.O curso também vai promover acesso a novas ferramentas que estimulam curiosidade, capacidade investigativa, autonomia para resolver problemas e melhora do desempenho escolar.MODALIDADES - O treinamento é dividido nas modalidades presencial (com carga horária de 144 horas) e a distância, que dura o ano todo. O curso é dividido em três níveis: 1 para estudantes do 6° e 7° ano do ensino fundamental; 2 para estudantes do 8° e 9° ano; e 3 para estudantes do ensino médio. O curso segue as diretrizes do material didático fornecido pelo Instituto Brasileiro de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).Os estudantes do nível 1 vão trabalhar com disciplinas de aritmética e combinatória. Já nos níveis 2 e 3 serão trabalhadas as disciplinas de álgebra, combinatória, geometria e teoria dos números.As aulas são ministradas por professores voluntários em Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo (POTI). As inscrições podem ser feitas no endereço poti.impa.br (http://poti.impa.br/).As avaliações serão por meio de simulados nacionais preparados pela equipe da Olimpíada Brasileira de Matemática. Para obter o certificado de participação é necessário 80% de frequência.Universidade Estadual de Maringá (UEM).Av. Colombo, 5790 - Vila Esperança.Coordenador: Eduardo de Amorim Neves.Tel: (44) 3011 – 4933/4738.UFPR - Centro Politécnico - Departamento de Matemática.R. Cel. Francisco H. dos Santos, 100.Coordenador: Diego Otero.Tel: (41) 3361-3276PONTA GROSSAUniversidade Estadual de Ponta Grossa - Campus Uvaranas.Avenida General Carlos Cavalcanti, 478 - Central de Salas de Aula.Coordenador: Elisângela Meza.Tel: (42) 8405-8173Universidade Tecnológica Federal do Paraná - campus Toledo.Rua Cristo Rei, 19 - Vila Becker.Coordenador: Rodrigo Andrade.Tel: (45) 3379-6818