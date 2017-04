Palácio Iguaçu ganha uma árvore Pau-Brasil

Publicado em 24/04/2017 12:30

O Palácio Iguaçu, sede do Governo do Paraná, ganhou nesta segunda-feira (24) a árvore símbolo do País, o Pau-Brasil, plantada pelo governador Beto Richa. A muda, de cinco anos de idade e 2,2 metros de altura, foi doada pelo Instituto Gol de Classe (IGC), de Curitiba, que trabalha com a ressocialização de adolescentes por meio do esporte e que vem promovendo o plantio da árvore em praças e órgãos públicos da capital.A atuação do Instituto está alinhada à Lei do Pau-Brasil (Lei Nacional 6.607/78), que busca a conservação da espécie em todo o território nacional. A ação em Curitiba iniciou no aniversário da capital, em 29 de março. Desde então, 15 mudas já foram plantadas em espaços públicos da cidade, como as sedes Secretarias de Estado do Meio Ambiente, da Agricultura e Abastecimento, do Esporte e Turismo, em frente à Catedral Metropolitana, na Assembleia Legislativa do Paraná e no Palácio das Araucárias."Fico feliz pela oportunidade de plantar esta árvore no Palácio Iguaçu. No período do Brasil Colônia, 100 milhões de árvores desta espécie foram dizimadas. Agora nos juntamos ao trabalho de muitas pessoas para disseminar o plantio", disse Richa. Ele afirmou que a iniciativa valoriza a espécie nativa do Brasil e que ajuda a conscientizar as pessoas nos aspectos ambiental e histórico. A árvore foi plantada nos fundos do Palácio Iguaçu, ao lado do grande mapa do Paraná.PRESERVAÇÃO - De acordo com o presidente do ICG, Victor Estevão, o plantio do Pau-Brasil busca sensibilizar as pessoas sobre a preservação do símbolo nacional. "Todo prédio público, praça ou escola deveria ter uma árvore Pau-Brasil. Aproveitamos datas simbólicas, como aniversário das cidades ou a Semana da Pátria, para promover o plantio", contou.NOTA PARANÁ ¨C O Instituto Gol de Classe também arrecada ração para instituições de proteção animal. O ICG é uma das 935 entidades apoiadas pelo programa Nota Paraná, de incentivo à cidadania fiscal e combate à sonegação. O programa devolve aos contribuintes que colocam o CPF nas notas de suas compras parte do imposto pago pelos estabelecimentos comerciais. Além disso, distribui prêmios entre contribuintes e entidades."O Nota Paraná é hoje nossa principal fonte de renda. Temos alguns parceiros no comércio, que ajudam na arrecadação de notas fiscais, que se convertem em recursos por meio do programa", explicou Estevão.