Comec cria linha de ônibus para atender moradores do Campo Alto, em Colombo

Publicado em 24/04/2017 11:10

Uma nova linha de ônibus que vai ligar o bairro Campo Alto (Colombo) ao Terminal Santa Cândida (Curitiba) entra em operação a partir de segunda-feira (01 de maio). A linha B39-CampoAlto/Sta Cândida, gerenciada pela Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec), será integrada e o pagamento poderá ser feito em dinheiro ou através do cartão metropolitano.Atualmente os usuários do bairro Campo Alto são atendidos pela linha 222-Vila Esperança, que faz ligação com o Terminal Boa Vista. Porém, a partir de 01 de maio, a Urbs vai alterar esta linha para atender outra localidade dentro da capital, por se tratar de um atendimento urbano. “A Comec agilizou a criação de uma nova linha para poder assegurar o atendimento à população de Colombo”, diz Omar Akel, diretor-presidente da Comec.PAGAMENTO - Os usuários devem ficar atentos quanto à questão do pagamento porque, até agora, usavam apenas o cartão Urbs. A partir do dia 01 de maio, a tarifa custará R$ 4,30 e os usuários deverão usar o cartão metropolitano ou dinheiro no trajeto para o Terminal Santa Cândida. No retorno, o pagamento será de R$ 4,25 e poderá ser feito através do cartão Urbs ou dinheiro.LINHA - A linha B39-CampoAlto/Sta Cândida tem trajeto de seis quilômetros. Ela beneficiará também os usuários dos bairros Rio Verde, Vila Alto da Cruz, Campo Pequeno e Vila Guaraci que já são atendidos por outras linhas, mas que terão esta nova alternativa como reforço de atendimento.A nova linha terá oferta de ônibus a cada 14 minutos (pico) e a cada 22 minutos (entrepico). Ela terá trajeto circular no bairro Campo Alto e o ponto balizador de horários será na rua Ludovico Klindinger, próximo a rua Abel Scuissiato.No Terminal Santa Cândida os usuários poderão fazer integração com outras linhas, sem pagar outra tarifa. O Santa Cândida é um terminal onde iniciam as linhas: expresso StaCândida/CapãoRaso, ligeirinho StaCândida/Pinheirinho, Interbairros III (que se desloca para Bairro Alto, Vila Oficinas, Carmo e Capão Raso), alimentador StaCândida/StaFelicidade e demais linhas alimentadoras.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: