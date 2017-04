Jaqueline Conte lança livro de poesia para crianças na Biblioteca Pública

Publicado em 24/04/2017 10:40

A Biblioteca Pública do Paraná promove nesta quarta-feira (26) o lançamento do livro de poesia Na casa amarela do vovô, Joaninja come jujubas, da escritora Jaqueline Conte. O evento acontece no auditório, às 14h30, com entrada franca.Com ilustrações de Cassiano Tabalipa, o livro incentiva as crianças a interagir com o texto. Para isso, há espaços em branco ao lado de cada poema, em que os leitores podem desenhar sua própria interpretação. Na casa amarela do vovô... é o primeiro lançamento infantil de Jaqueline, jornalista e especialista em Economia Criativa e Colaborativa.Serviço:Lançamento do livro Na casa amarela do vovô, Joaninja come jujubas, de Jaqueline Conte26 de abril, às 14h30Auditório da Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133 - Centro - Curitiba)Entrada francaPreço do livro: R$ 35Informações: (41) 3221-4980