Equipe Inovare conquista o primeiro lugar no Hackathon Paraná 2017

Publicado em 23/04/2017 10:50

O destino do lixo orgânico para hortas comunitárias, com possibilidade de gerar desconto no comércio local, deu o primeiro lugar do Hackathon Paraná 2017 à equipe Inovare. Pai e filha, Marcos Koslinski e Victória Koslinski, trabalharam juntos e ao lado Francielly Carvalho e Juliana Palácios, todos de Curitiba.O evento aconteceu nesta sexta e sábado (21 e 22), em Curitiba. Promovido pelo Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, reuniu programadores, designers e outros profissionais que atuam em desenvolvimento de software e projetos na busca de soluções digitais relacionadas ao desenvolvimento urbano.A equipe foi premiada com R$ 5 mil, mais US$ 120 mil em créditos de produtos em nuvem Microsoft BizSpark; voucher para curso de empreendedorismo no Centro Europeu; vaga para incubação na UniStart Code for Curitiba ou Universidades Parceiras; test DNA Empreendedor pelo Founder Institute; uma bolsa para o próximo semestre do Founder Institute for free (US$ 650), além de troféu e certificado de vencedores.O segundo lugar ficou com a equipe Arauhackers, com a proposta "Sumiu", uma plataforma completa que gera alertas imediatos a usuários e parceiros para localizar rapidamente crianças desaparecidas. Integraram o grupo Valéria Vidal, Diego Pico, e Gerson Silva. A equipe ganhou R$ 3 mil, mais troféu e certificado de vencedores.A terceira colocação coube à Co-worth, com a proposta "Recicla", que envolve crianças, escolas e a comunidade na reciclagem do lixo. Eles receberam R$ 2 mil, troféu e certificado de vencedores.DEMODAY - Neste domingo (23), a partir das 8 horas, acontece o primeiro DemoDay Paraná 2017, um evento voltado a novas startups que têm a oportunidade de mostrar seus negócios e vender a ideia a investidores de diversas áreas. O evento, também voltado à inovação, é promovido pelo Governo do Estado e conta com a participação de 14 empresas.