Ajustar as contas públicas é principal medida para País sair da crise

Publicado em 20/04/2017 23:50

O 16º Fórum Empresarial, maior evento corporativo do Brasil, começou nesta quinta-feira (20), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado. O governador Beto Richa participou da abertura do evento, que é promovido pelo Lide – Grupo de Líderes Empresariais, e reúne representantes do setor público e iniciativa privada.Nesta edição, o Fórum Empresarial tem como tema central “As ações necessárias para a retomada do crescimento brasileiro” e, nos debates que acontecem nesta sexta-feira (21), deverá tratar das reformas estruturais (trabalhista, previdenciária, política e tributária) e de ações que permitam ao País superar a crise, retomar investimentos e gerar empregos.O governador afirmou que a principal medida é a busca do equilíbrio financeiro. “Posso dizer, sem falsa modéstia, que a principal medida é ajustar as contas públicas. Sem equilíbrio financeiro, nenhum governo consegue aumentar o percentual para investimentos, dentro do orçamento, e a população acaba penalizada, com serviço de baixa qualidade em educação, saúde, segurança e outras áreas essenciais”, afirmou Beto Richa.Ele destacou que o equilíbrio fiscal também permite retomar os investimentos em infraestrutura. “Investimentos nesta área alavancam desenvolvimento mais vigoroso e criam mais empregos”, acrescentou. Richa destacou a situação do Paraná, lembrando que o Estado saiu na frente ao equilibrar as finanças públicas e retomar os investimentos, que somente em 2016 somaram R$ 5,8 bilhões.O presidente do Lide (chairman) Luiz Fernando Furlan, também destacou o bom exemplo do Estado. “Eu vi a transformação do Paraná de um estado acanhado para líder da economia brasileira. Enquanto alguns estão lidando com problemas internos, aqui a gente floresce. E isso acontece por causa do ajuste fiscal feito pelo governador, que não somente arrumou as contas púbicas, mas também criou um bom cenário para o crescimento do setor privado”, disse Furlan.PREMIAÇÃO – Os CEOs, presidentes e demais lideranças empresariais que contribuem com ações importantes para o desenvolvimento do País receberam, na noite desta quinta-feira (20), o Prêmio Lide 2017. Os premiados foram eleitos por votação do Comitê Executivo do Lide nas seguintes categorias: Personalidade do Ano, Personalidade do Comércio, Personalidade da Indústria, Personalidade da Inovação, Personalidade da Sustentabilidade, Personalidade da Gestão Pública, Personalidade de Destaque Feminino, Personalidade de Responsabilidade Social e Homenagem Especial.LIDE – O Lide, fundado em 2003, é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais. Com 26 unidades regionais, o objetivo de seus integrantes é promover o debate sobre a importância do fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, a defesa dos princípios éticos de governança corporativa e a construção de uma sociedade ética.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: