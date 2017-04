Geração de empregos formais segue em alta no Estado

Publicado em 20/04/2017 19:30

Ao contrário do que foi registrado no País, o Paraná continua com saldo positivo na geração de empregos. Segundo o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) o saldo, que é diferença entre o número de contratados e demitidos, foi de 1.126 novos postos em março no Paraná. No mesmo período, também segundo o Caged, o Brasil perdeu 63.624 vagas de emprego."Esse resultado precisa ser comemorado, demonstra a retomada de crescimento se consolidando no Paraná e demonstra também que as decisões tomadas pelo governador Beto Richa estão funcionando", afirma Artagão Junior, secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.Vale ressaltar que, em 2016, o Paraná ficou em primeiro lugar no ranking que avalia o Programa de Intermediação de Mão de Obra, segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho.Os números no Estado são ainda melhores se comparados com igual período do ano passado, quando 3.855 foram perdidos. No mês de março, o Paraná se manteve em quarto lugar no ranking nacional de geração de emprego. No acumulado do primeiro trimestre deste ano, o Estado ficou em terceiro lugar, atrás somente do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.ATIVIDADES - Com relação aos setores que mais geraram empregos no Paraná, a indústria de transformação teve o maior destaque, com saldo de 1.926 postos. Na sequência vem o setor de serviços, com 783 postos, a administração pública, com 156 postos e a agropecuária, com 11 postos.No acumulado do primeiro trimestre de 2017, seis setores apresentaram saldo positivo e juntos somaram quase 20 mil novos postos de empregos formais: serviços, com 8.360 postos; indústria de transformação, com 7.673; construção civil, com 2.262; agropecuária, com 1.496, serviços industriais de utilidade pública, com 115 e administração pública, com 66.No setor da indústria merecem ser destacados os subsetores sucroalcooleiro, especialmente na fabricação de açúcar em bruto, com 895 novos postos. Na sequência o abate de suínos, aves e outros pequenos animais, com 845 postos. "Os números vindos destas atividades demonstram que a indústria frigorífica do Paraná continua criando novas oportunidades de empregos formais", avaliou Artagão Júnior.MUNICÍPIOS - Dentre os municípios que mais se destacaram em março, São José dos Pinhais ocupa o primeiro lugar, com 772 novos postos criados. A indústria de material de transportes teve a maior representatividade no saldo do município, com 669 postos vindos deste subsetor. A ocupação que mais contratou no município foi a de montadores de veículos automotores, com 494 postos em março."Destacam-se ainda os municípios de Pato Branco, com 518 postos; Cascavel, com 506 e Paranacity, com 458 postos, mostrando a força do interior do Estado na recuperação da economia do Paraná", analisou a economista do Observatório do Trabalho da Seju, Suelen Glinski.