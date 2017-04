Foz do Iguaçu terá unidade Pronto Atendimento Infantil

Publicado em 20/04/2017 19:20

O município de Foz do Iguaçu irá receber uma unidade de Pronto Atendimento Infantil (PAI). Nesta quinta-feira (20), o governador Beto Richa esteve no município e liberou R$ 1 milhão para a implantação a PAI. A prefeitura estuda agora o local onde funcionará a unidade.O PAI irá prestar atendimento pediátrico de urgência e emergência e procedimentos de atenção básica para crianças de zero a 14 anos. "Mais um importante investimento na saúde de Foz do Iguaçu. Os aportes de recursos do Estado para esta área no município já chegam, em quatro anos, a R$ 86 milhões e está previsto mais R$ 50 milhões até o fim do ano. Serão 136 milhões aplicados na saúde de Foz do Iguaçu em cinco anos", disse Richa.Ele destacou a ação do governo estadual no hospital do município, que está sob intervenção e que vem recebendo recursos para garantir o atendimento à população.O governador destacou a relação de parceria com a prefeitura de Foz do Iguaçu. "Estado e município cumprem, cada um, seu papel, o que é importante para que se possa atender as necessidades da população", afirmou.Ele também ressaltou que todos os municípios recebem apoio do Estado. "Isso é possível porque fizemos o ajuste fiscal. Temos visto com tristeza vários estados brasileiros em situação de penúria e o Paraná teve capacidade de investimentos ampliada. Embora amargas, as medidas que tomamos se revelam muito bem sucedidas", afirmou.SONHO – O recurso para o Pronto Atendimento Infantil é de emenda parlamentar do deputado estadual Hussein Bakri, que participou da solenidade.A prefeita de Foz do Iguaçu, Inês Weizemann, explicou que este será o primeiro pronto atendimento infantil em do município. "É um sonho antigo da nossa população, porque por enquanto o atendimento é misto", disse ela.O novo pronto atendimento para crianças irá aliviar em cerca de 30% as outras unidades de saúde do município. A ideia, contou a prefeita, é construir unidade no centro da cidade para facilitar o atendimento de toda a população. "Liberado o recurso, o início da obra não deve tardar", afirmou.A prefeita também destacou o apoio ao município, em especial para o hospital municipal. "O governo estadual assumiu o hospital municipal em dezembro, o que para nós foi um alívio, porque permitiu estruturarmos a atenção básica à saúde. Foz do Iguaçu passou por um período difícil e este apoio foi muito bem vindo."RECURSOS – Entre as ações do Governo do Estado para Foz está o investimento, de R$ 2 milhões na construção, reforma e ampliação de quatro unidades de saúde do município. Também foram destinados R$ 1,1 milhão para os programas de vigilância em saúde no município e no mês passado (março/2017) liberou recursos para compra de ambulâncias.Além disso, renovou, em dezembro de 2016, o convênio com o Hospital Municipal Padre Germano Lauck para evitar que a unidade feche as portas. O valor final do repasse do Estado ao Hospital será de R$ 75 milhões, sendo que R$ 38 milhões já foram repassados e outros R$ 37 milhões serão investidos na contratação de profissionais e custeio de gastos.PRESENÇAS - Também participaram da solenidade a secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano, e o prefeito eleito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro.