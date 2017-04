Cães dos Bombeiros ajudam na recuperação de pacientes em hospital de Curitiba

Publicado em 20/04/2017 18:20

Equipes do Grupo de Operações e Socorro Tático (Gost) do Corpo de Bombeiros do Paraná promoveram nesta quinta-feira (20) uma atividade de cinoterapia, no Hospital Evangélico de Curitiba. A ação teve como intuito auxiliar na reabilitação das crianças internadas, a partir do contato com cães, como método de terapêutica.A corporação levou a Suzi, o Thor e a Mali, três cães que, segundo especialistas, contribuem para a recuperação dos pacientes. Conforme a equipe médica local, esse tipo de terapia melhora aspectos psicossociais e patológicos da pessoa, diminuindo o tempo de internamento hospitalar, além de melhorar o vínculo das crianças com a comunidade, com os pais e com os médicos. "A gratificação em ajudar pessoas de uma forma tão simples é o que mais marca. A gente tem a certeza que está realizando uma atividade benéfica e isso é bastante importante", conta o tenente Pimenta, do Gost.Durante a ação, os bombeiros passaram por diversos leitos do hospital com os animais. Entre as crianças que receberam a visita da equipe de bombeiros estava Tiago de Souza Silva, 12 anos. "Achei bem interessante, principalmente pela presença dos três cães", disse.BENEFÍCIOS – Uma das profissionais que atende na ala de pediatria do hospital, Samara Damin, explica que esse tipo de atividade faz bem às crianças e é bem recebida na instituição. A funcionária também comenta sobre o atendimento oferecido nos leitos clínicos. "Nós buscamos manter um ambiente o mais próximo possível daquele em que os pacientes teriam em casa ou na escola", diz ela.De acordo com o enfermeiro e coordenador do Grupo de Trabalho Humanizado do hospital, Cristiano de Oliveira, esses projetos de reabilitação garantem ao paciente um tratamento diferenciado. "Além de atividade em conjunto com o Corpo de Bombeiros, oferecemos oficina de gestantes, um programa de auxílio para que os pacientes parem de fumar e outras atividades aos nossos pacientes", relata.