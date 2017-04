Motorista destaca redução no tempo de viagem com obras de duplicação

Publicado em 24/04/2017 09:20

Diversas equipes de trabalho executam as obras de duplicação na PR-151, em Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais. A partir do km 258, nas proximidades do trevo de acesso ao município, o motorista que passa pelo local pode observar a execução de diferentes serviços de limpeza, terraplanagem, drenagem e colocação das primeiras bases de pavimento em diferentes trechos da rodovia.Com investimento de R$ 25,6 milhões nesta etapa, as obras da concessionária CCR Rodonorte dão continuidade à duplicação entre Ponta Grossa sentido Jaguariaíva. Todas as etapas são acompanhadas e fiscalizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR)."A PR-151 liga os principais polos industriais da região. É uma obra que vai contribuir significativamente para a economia das cooperativas, indústrias e pequenos agricultores que utilizam a rodovia para fazer o escoamento de seus produtos", explica o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.Motorista há mais de 9 anos, o caminhoneiro Lucas Lombardi passa semanalmente pela rodovia para fazer o transporte de grãos entre os estados do Paraná e Goiás e afirma que os investimentos na rodovia trazem inúmeros benefícios."As obras trouxeram mais conforto, segurança e também menos gastos com manutenção do veículo. Quando for concluído a obra nesse trecho, acredito que o tempo das minhas viagens vai reduzir em mais de 30 minutos", destaca Lucas.Todo o trecho está sinalizado com cones e placas de orientação. A movimentação de maquinários e caminhões fazendo trabalhos nas encostas da rodovia é constante. O DER e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) reforçam o alerta para que os motoristas redobrem atenção e reduzam a velocidade nos pontos de maior volume de obras.CRONOGRAMA - Além da duplicação da rodovia em Piraí do Sul, o cronograma de obras também prevê a construção de dois retornos em nível (quilômetros 252,4 e 254), sendo que o primeiro será utilizado pelos usuários da rodovia como acesso à base de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).A estimativa é que as obras beneficiem mais de 450 mil moradores dos municípios de Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí do Sul e Jaguariaíva.