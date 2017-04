Diretores participam de cursos de formação continuada em Curitiba

Publicado em 22/04/2017 09:00

Diretores de escolas de Guarapuava, Irati, Laranjeiras do Sul, Pitanga, Ponta Grossa e Telêmaco Borba estarão reunidos em Curitiba na segunda-feira (24) para a quinta etapa do curso de gestão voltado a todos os 2,1 mil gestores das unidades da rede pública.A formação foi iniciada em 3 de abril e cada turma tem cerca de 400 participantes de diferentes regiões do Paraná. O curso será encerrado no dia 28, com diretores da Área Metropolitana Sul, Cornélio Procópio Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz.Os temas envolvem dimensões pedagógicas, financeiras e administrativas do cotidiano escolar, com o objetivo de fortalecer as gestões democráticas nos estabelecimentos de ensino. Também são abordados temas como programa de recursos descentralizados, planejamento e gestão de turmas e matrículas, recursos humanos, patrimônio, bens móveis e imóveis."A cada encontro saímos mais fortalecidos e enriquecidos. Durante a formação são abordadas questões administrativas, pedagógicas e financeiras. Esses pilares precisam estar integrados para uma boa gestão", disse a secretária de Estado da Educação, professora Ana Seres. "O curso traz novas informações e ferramentas necessárias para fortalecer a administração democrática no ambiente escolar e isso irá refletir no processo de pedagógico de ensino e aprendizagem", completou.META – Os cursos de formação continuada em gestão escolar estão previstos no programa Minha Escola Tem Ação (Meta), da Secretaria da Educação, no Plano Estadual de Educação e, também, atende a lei estadual n° 18.590/2015, que determina a escolha dos diretores e diretores-auxiliares mediante consulta à comunidade escolar por meio de voto por chapa, direto, secreto, igualitário e facultativo.A formação é ofertada em duas modalidades. Na presencial, além dos diretores, participam os chefes e coordenadores pedagógicos dos 32 Núcleos Regionais de Educação. A carga horária nesse formato é de 16 horas, que serão somadas aos planos de carreira dos profissionais.Nessa modalidade os gestores também vão participar de exercícios de produção e entrega do relatório do plano de ação de sua gestão, que será avaliado pelo Conselho Escolar no início do ano letivo de 2018, conforme a lei estadual n° 18590/2015.Já na modalidade a distância participam diretores e diretores-auxiliares de todas as escolas da rede estadual de ensino. A formação online inicia em 2 de maio, encerra em 3 de dezembro e será dividida em módulos. Cada módulo tem duração de 24 horas, que também são somadas para avanços no plano de carreira.