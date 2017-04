Richa é homenageado com a Ordem de Rio Branco, maior honraria do País

Publicado em 20/04/2017 14:40

O governador Beto Richa foi condecorado nesta quinta-feira (20), no Palácio Itamaraty, em Brasília, com a comenda da Ordem de Rio Branco, a maior honraria do governo brasileiro, que distingue diplomatas e reconhece a atuação de personalidades, instituições civis e corporações militares nacionais e estrangeiras. Richa recebeu a homenagem no grau Grã-Cruz. A comenda foi entregue pelo presidente Michel Temer e pelo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes.A outorga ocorre na data em que se comemora o aniversário do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, e o Dia do Diplomata. "Quero dividir essa homenagem com todos os paranaenses. É um reconhecimento pelo ajuste fiscal bem sucedido que fizemos no Estado. O Paraná é, hoje, um grande exemplo para o resto do Brasil", afirmou o governador.ORDEM – A Ordem de Rio Branco foi instituída em 1963, pelo então presidente João Goulart. Ela é composta por dois Quadros – Ordinário e Suplementar. O primeiro, com vagas limitadas, reúne os diplomatas brasileiros da ativa e o segundo congrega os diplomatas aposentados e todas as demais pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. São cinco graus: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro, além de uma Medalha anexa à Ordem.O conselho da Ordem é constituído pelo presidente da República, Grão-Mestre da Ordem; pelo ministro das Relações Exteriores, na qualidade de Chanceler; pelos chefes das Casas Civil e Militar da Presidência da República e pelo secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores. O chefe do cerimonial do Itamaraty é o secretário da Ordem.