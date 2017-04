Carteira de crédito do setor privado cresce 1.406%

Publicado em 19/04/2017 18:50

O governador Beto Richa recebeu nesta quarta-feira (19), no Palácio Iguaçu, o Relatório de Gestão 2011-2016 da Fomento Paraná – instituição financeira de desenvolvimento do Estado. O documento foi entregue pelo presidente da empresa, Juraci Barbosa, acompanhado pela equipe de diretores, gerentes e assessores da instituição.A publicação traz um relato da transformação da Fomento Paraná nos últimos seis anos e conta histórias de diversos empreendedores, dos mais diferentes portes e regiões do Estado, que foram beneficiados pelo crédito.Um dos destaques do relatório é justamente o crescimento da carteira de crédito do setor privado, que teve um aumento de 1.406% no período. Passou de R$ 17,3 milhões, em 2010, para R$ 260,7 milhões, em 2016.Desde 2011 a Fomento Paraná financiou mais de R$ 800 milhões de reais para apoiar empreendimentos privados e mais R$ 1,2 bilhão para os municípios, para obras de infraestrutura e compra de máquinas e equipamentos.Uma das especialidades da Fomento Paraná é o financiamento de operações de microcrédito, em valores de até R$ 10 mil para pessoa física e até R$ 20 mil para pessoa jurídica. A instituição tem batido recordes em contratações de microcrédito ano a ano e já contabiliza uma carteira de crédito de R$ 69,8 milhões nesse segmento. Apenas em 2016 foram firmados 5.198 contratos, num total de R$ 56,7 milhões em recursos que beneficiaram empreendedores de 228 municípios.Richa enalteceu a competência, a dedicação da equipe da Fomento Paraná para com o governo e agradeceu o trabalho realizado. "A Fomento Paraná vem se destacando nacionalmente e é mais um exemplo do que o Governo do Paraná vem fazendo em todas as áreas da administração. Os resultados desse trabalho estão sendo apontados por diversas instituições e publicações, em jornais internacionais, na avaliação das agências de classificação de risco, e até na Secretaria do Tesouro Nacional", afirmou.APLICATIVO — A Fomento Paraná também apresentou ao governador o novo aplicativo para dispositivos móveis desenvolvido pela instituição - é primeira instituição financeira do gênero a criar um aplicativo mobile.O aplicativo Fomento Paraná está disponível para os sistemas iOS e Android e já pode ser baixado na Apple Store e (Google) Play Store.A iniciativa de aderir aos aplicativos móveis está em linha com a tendência crescente de uso de smartphones, para todo tipo de busca de informação, compra de produtos e prestação de serviços, inclusive públicos.Inicialmente estão disponíveis apenas funcionalidades básicas:- Simulador de créditos - que permite verificar o custo de um financiamento;- Localizados de agentes de crédito – para iniciar uma operação de microcrédito e obter mais informações sobre financiamentos;- Notícias e vídeos sobre a atuação da Fomento Paraná;- Informações institucionais;Nas etapas futuras devem ser inseridos serviços de conveniência, como consulta de contratos, status das propostas e emissão de boletos; e serviços de suporte ao cliente, como guia de financiamentos, atendimento web. Futuramente, também será possível inserir e acompanhar propostas de financiamento por meio do aplicativo digital.