Defesa Civil homologa situação de emergência em Loanda

Publicado em 19/04/2017 18:01

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil homologou nesta quarta-feira (19) a situação de emergência declarada pelo município de Loanda, no Noroeste do Paraná. Com a homologação, o Governo do Estado pode disponibilizar recursos emergenciais para a cidade, atingida por chuvas fortes e enxurradas no dia 6 de abril, que causaram prejuízos de R$ 858 mil e afetaram 458 pessoas.Além disso, a medida agiliza o reconhecimento da situação de emergência pelo governo federal, que também pode destinar recursos para o município, se necessário. Com a declaração de situação de emergência, a prefeitura pode efetuar os gastos emergenciais com a dispensa de licitação.Em Loanda, as enxurradas danificaram algumas estradas rurais e vias urbanas, que precisarão ser reconstruídas.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: