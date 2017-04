Governo investe mais de R$ 6 milhões em rodovias de Ponta Grossa

Publicado em 19/04/2017 15:00

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) está investindo na revitalização de duas importantes rodovias em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. O investimento do governo é de mais de R$ 6 milhões nas duas obras, que integram os programas de conservação e recuperação de estradas pavimentadas. A estimativa é que cerca de 350 mil moradores do município e das regiões vizinhas sejam beneficiados com as melhorias.A primeira frente de trabalho está localizada na PR-438, entre o entroncamento com a PR-151 até o distrito de Guaragi. A revitalização contempla um trecho de 15,2 quilômetros com serviços de microrevestimento que aumentam a proteção e a vida útil do pavimento, além da pintura de faixas e outras melhorias na sinalização.“A região de Ponta Grossa é considerada hoje um dos principais polos industriais do Paraná. A manutenção das rodovias em boas condições é fundamental para garantir a estabilidade na economia local e atrair novos investidores”, destaca o diretor-geral do DER, Nelson Leal Junior.Moradora do distrito de Guaragi há cerca de 30 anos, Silvete Skalinski é dona de um comércio recém-inaugurado nas proximidades da rodovia e está feliz com o andamento das obras. “Eu vou todos os dias fazer compras em Ponta Grossa e o asfalto e a sinalização estão ficando excelentes. Antes era muito complicado passar por esse trecho em dias de chuva e a noite. Estamos contentes com as melhorias que estão sendo feitas aqui”, afirma.Mais de 50% dos trabalhos já foram executados com 8,5 quilômetros dos serviços concluídos. O trânsito nos trechos em obras funciona em meia pista e o fluxo de veículos é organizado pelos fiscais no sistema pare e siga. A previsão é que toda obra seja entregue ainda no primeiro semestre deste ano.MAIS OBRAS – Além das melhorias na rodovia de Guaragi, equipes contratadas pelo DER também fazem obras de recuperação e conservação do pavimento na PR-151. Os serviços foram iniciados a partir do trevo do Vendrami e seguem em direção ao cruzamento em nível de acesso ao aeroporto municipal de Ponta Grossa.Placas de sinalização alertam os motoristas sobre a presença de máquinas e homens na pista. O tráfego no local também é organizado em meia pista no sistema pare e siga. O DER e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) orientam para que os motoristas redobrem atenção no trecho devido ao grande fluxo de veículos pesados nas indústrias da região.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: