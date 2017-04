Abertura de empresas aumenta 15% no Paraná

Publicado em 19/04/2017 11:10

O Paraná registrou no primeiro trimestre deste ano um aumento de 15% no número de empresas abertas na comparação com o mesmo período de 2016. De acordo com relatório estatístico da Junta Comercial do Paraná (Jucepar), de janeiro a março de 2017 foram abertas 40.282 novos negócios, entre microempreendedores individuais (MEI) e empresas registros protocolados na Jucepar, contra 35.001 negócios criados nos três primeiros meses do ano passado.Já o número de baixa de empresas caiu no período, em relação ao ano passado. Segundo o relatório da Jucepar, 13.348 negócios foram extintos no primeiro trimestre, 10% menos do que os 14.710 que encerraram atividades no mesmo período do ano anterior.O presidente da Junta Comercial, Ardisson Akel, destaca que o número de empresas, sem contar os microempreendedores individuais, cresceu 13% - passando de 9.365 no primeiro trimestre de 2016 para 10.605 no mesmo período de 2017.Akel afirma que os números positivos são reflexo das iniciativas do Governo do Estado para desburocratizar a legalização de novos negócios. “A evolução da implantação do programa Empresa Fácil Paraná está simplificando os processos não só de aberturas, mas também alterações e baixas de empresas. E esses esforços, somados ao início da recuperação econômica do país, devem motivar a criação de cada vez mais negócios e, consequentemente, incentivar o desenvolvimento econômico do Estado”, diz.FACILITA - Sob a responsabilidade da Jucepar, o Empresa Fácil Paraná é o operador da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Redesim, no Estado. Até o momento, a Junta Comercial já integrou ao programa 211 prefeituras paranaenses. Nestes municípios, para abrir uma empresa, a consulta de viabilidade de endereço, a emissão de alvará e o registro como contribuinte municipal são feitos automaticamente pelo sistema da autarquia.Nestas 211 cidades, o empresário ou contador só precisa ir à Jucepar para protocolar o processo, pois até mesmo a retirada pode ser feita via internet, assim como a emissão de todos os modelos de certidões.RECEITA - A Jucepar também já integrou ao programa Empresa Fácil a Receita Federal, por isso, com exceção da capital, nos outros 398 municípios do Paraná é a Junta Comercial que emite o CNPJ. Segundo Akel, ainda no primeiro semestre, Curitiba deve ser integrada ao programa e entra nesta conta.MAIS INTEGRAÇÃO - Por meio do Sistema Estadual de Informações em Vigilância Sanitária (SIEVISA), a integração da autarquia com a Vigilância Sanitária também já está funcionando e, em breve, serão concluídos os convênios com o Corpo de Bombeiros, por meio do programa de licenciamento prévio Prev Fogo, e com a Secretaria Estadual da Fazenda (SEFA), ambos em fase de testes. A integração com a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos já começou a ser debatida.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: