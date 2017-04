Na Mercosuper, Richa destaca parceria do Estado com o setor produtivo

Publicado em 18/04/2017 18:20

O governador Beto Richa destacou nesta terça-feira (18), na abertura da 36ª Mercosuper – Feira e Convenção Paranaense de Supermercados, em Pinhais, que o Governo do Estado é um grande parceiro do setor produtivo. “O Paraná, em nosso governo, oferece segurança jurídica e dialoga com grupos empresariais de todos os setores, que promovem a criação de empregos e geração e distribuição de renda”, afirmou.Um dos exemplos citados pelo governador é o apoio da agência paranaense do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que financia empreendimentos de vários setores da economia. Somente no comércio varejista, a instituição financiou, desde 2011, cerca de R$ 200 milhões.O resultado, segundo Richa, é que enquanto, no Brasil, a taxa de desemprego bate recorde e atinge 13 milhões de pessoas, no Paraná o saldo de geração de empregos vem crescendo a cada mês. “Isso é fruto do apoio do governo aos empresários e ao setor produtivo, que fomentam a economia do Paraná”, disse.No Paraná, o setor supermercadista emprega 102 mil pessoas e fatura aproximadamente R$ 1,8 bilhão por mês. Os supermercados paranaenses atendem cerca de 40 milhões de clientes mensalmente. “É um setor representativo no Estado, que está presente na vida de todos os lares paranaenses”, afirmou Pedro Joenir Zonta, presidente Associação Paranaense de Supermercados (Apras), que promove o evento.MERCOSUPER – A feira reúne, nesta edição, cerca de 190 supermercadistas e varejistas do setor alimentício. A previsão dos organizadores é efetuar R$ 520 milhões em negócios durante o evento, que apresenta os principais lançamentos de produtos e novas tecnologias voltadas ao varejo.Cerca de 45 mil pessoas devem passar pela Mercosuper nos três dias de evento, que segue até a quinta-feira (20) – um público 35% maior do que no ano passado. “É uma grande oportunidade para os supermercadistas do Paraná e estados vizinhos de fazer contato com os lançamentos de produtos e conhecer os fornecedores da indústria, além de participar de palestras que dão um panorama da situação econômica do País e mostram as possibilidades para enfrentar a crise”, explicou Zonta.PRESENÇAS – Participaram da solenidade o diretor Administrativo do BRDE, Orlando Pessuti; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Maurício Tortato; os presidentes da Fecomércio-PR, Darci Piana; da Associação Comercial do Paraná, Gláucio Geara; e da Ocepar, José Roberto Ricken; e o superintendente do Sebrae-PR, Vitor Tioqueta.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: