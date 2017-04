Profissionais de educação participam de formação continuada estratégica

Publicado em 18/04/2017 15:50

Assessores de tecnologia pedagógica dos 32 Núcleos Regionais de Educação participam nesta terça (18) e quarta-feira (19) de cursos de formação continuada estratégica voltada ao planejamento de tecnologias educacionais na rede pública estadual ao longo de 2017.Durante os dois dias, 140 profissionais participam de palestras, oficinas, reuniões e atividades práticas que em seguida serão trabalhadas nas escolas. “Essa formação é a base do planejando para o ano letivo de 2017”, disse o diretor de Políticas e Tecnologias Educacionais (DPTE), Eziquiel Menta.Segundo ele, serão trabalhadas novas metodologias aplicadas e as metas para os Núcleos Regionais de Educação. Os profissionais também terão a oportunidade de vivenciar as inovações que serão levadas às escolas e tirar dúvidas para desenvolverem um bom trabalho ao longo do ano.A formação vai lidar com questões relacionadas ao Movimento Maker (faça você mesmo), programa Conectados 2.0 e oficinas de Aprendizagem Criativa, Scratch (esboços), Impressão 3D e suporte tecnológico. “Com os conhecimentos adquiridos durante as oficinas vamos mostrar aos professores maneiras diferentes de trabalhar a criatividade em sala de aula e o desenvolvimento dos alunos”, disse a técnica do núcleo de Foz do Iguaçu, Francielle Nunes.CARREIRA – A formação, que tem 16 horas de carga horária, conta para avanço no plano de carreira dos servidores da educação. A ação está inserida no programa Minha Escola Tem Ação (META) da Secretaria de Estado da Educação, que prevê a oferta da formação continuada aos profissionais da área. Também faz parte de uma série de encontros promovidos pela Superintendência de Educação (Sued) para aproximar as ações da Secretaria da Educação com as regionais.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: