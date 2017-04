Museu Oscar Niemeyer promove mostra sobre os Irmãos Campana

Publicado em 18/04/2017 14:30

O Museu Oscar Niemeyer (MON) inaugura em 27 de abril, às 19h, no Olho, a mostra Irmãos Campana. Numa produção do próprio MON, o espaço de 1,5 mil metros quadrados vai contar com uma cenografia elaborada exclusivamente para o evento. Com ambientação dos próprios Fernando e Humberto Campana e a curadoria de Consuelo Cornelsen, a exposição apresenta cerca de 130 obras dos designers."É uma grande alegria receber a mostra dos Irmãos Campana, que vem cada vez mais fortalecer essa característica do Museu Oscar Niemeyer de trabalhar com design, arte e arquitetura. É uma exposição imperdível", comenta o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani."Idealizar e executar esta exposição sobre os Irmãos Campana demonstra a capacidade de ousar e realizar do nosso museu, que comemora em 2017 seus 15 anos de atividades. Assim como entregar aos visitantes conteúdos originais e meritórios sobre design, arte e arquitetura, principais áreas de atuação do MON", destaca a diretora-presidente do Museu Oscar Niemeyer, Juliana Vosnika.Humberto Campana conta que para abrigar os trabalhos mais representativos da carreira dos irmãos, o Olho foi a grande inspiração. "Concebemos toda uma cenografia para dialogar com a arquitetura do Niemeyer. Ele foi uma das pessoas que exerceram grande influência no nosso trabalho".De acordo com a curadora, o foco é mostrar como os irmãos trabalham, tendo como linha curatorial a diversidade de materiais utilizados em suas obras."Eles realizam uma intensa pesquisa neste aspecto, fazendo uso de materiais peculiares, resultando em peças com estética única e agradável. Esta pesquisa de materiais foi disposta de forma cronológica na mostra, de modo que o visitante poderá ter uma ideia do histórico das matérias-primas utilizadas", explica Consuelo Cornelsen. De acordo com ela, a decisão por esta linha curatorial foi natural dentro do trabalho deles, pois com os Irmãos Campana o design nasce a partir do material e não a partir de um desenho.A mostra contará com obras icônicas, como as poltronas Vermelha (1998), Favela (2003) e Corallo (2003), produzidas pela empresa italiana Edra, além de peças do início da carreira - como as cadeiras da coleção Desconfortáveis (1989) - até trabalhos mais recentes, como a inédita linha de móveis Assimétrica (2017), produzida pela Tok&Stok.Edições especiais representadas por galerias internacionais, incluindo Friedman Benda Gallery e Firma Casa também farão parte da mostra, assim como outras obras licenciadas por empresas internacionais e nacionais, tais como A Lot of Brasil, Alessi, Edra, Grendene, Lacoste, Lasvit, Louis Vuitton e Skitsch, entre outras.A mostra fica aberta até 20 de agosto e pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Às quartas a entrada é franca. Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada gratuita todos os dias.IRMÃOS CAMPANA - Fundado em 1983, em São Paulo, pelos irmãos Fernando e Humberto Campana, o Estudio Campana se tornou famoso pelo design de mobiliário, por criações de peças intrigantes e, também, por ter crescido nas áreas de Design de Interiores, Arquitetura, Paisagismo, Cenografia e Moda, entre outras.O trabalho dos Campana incorpora a ideia de transformação, reinvenção e integração do artesanato na produção em massa, tornando preciosos os materiais do dia a dia, que carregam não só a criatividade em seu design, mas também características bem brasileiras - as cores, as misturas, o caos criativo e o triunfo de soluções simples.Empresas como A Lot of Brasil, Alessi, Alpi, Artecnica, Baccarat, BD Barcelona Design, Bernardaud, Camper, Cosentino, Corsi Design, Edra, Fendi, Ghidini1961, Grendene, H. Stern, Lacoste, Lasvit, Louis Vuitton, Moleskine, Nodus, Skitch e Trousseau, Venini produzem as ideias materializadas pela equipe do Estudio, que também assina sua própria linha de edições limitadas, numeradas e de peças únicas criadas, muitas vezes, em parceria com comunidades e ONGs.As peças Campana fazem parte de coleções permanentes de renomadas instituições culturais como MoMa, em Nova York; Centre Georges Pompidou, em Paris; Vitra Design Museum, em Weil am Rhein; Museu de Arte Moderna de São Paulo e, também, Musée Les Arts Décoratifs, em Paris. Para saber mais: www.estudiocampana.com.br Serviço:Abertura da mostra Irmãos CampanaData: 27/04 (quinta-feira)Horário: 19hEntrada gratuita na hora da aberturaAté 20 de agosto de 2017