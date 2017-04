Campo Largo quer investir R$ 12 milhões em obras, com financiamento do Estado

Publicado em 18/04/2017 13:10

Obras para interligação de bairros afastados com o centro da cidade e ampliação do corredor de ônibus são os projetos que a prefeitura de Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, quer executar com recursos financiados pelo Estado. Nesta terça-feira (18), em audiência com o prefeito Marcelo Puppi e lideranças da região, o governador Beto Richa autorizou o município a iniciar os trâmites para obtenção do financiamento, de R$ 12 milhões.Agora, o pedido passará por análise da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Paranacidade para verificar viabilidade técnica, financeira, orçamentária, fiscal e jurídica, antes da assinatura dos contratos com a Fomento Paraná, que disponibiliza os recursos pela linha do Sistema de Financiamento dos Municípios (SFM).Richa ressaltou que a situação privilegiada do Paraná no cenário nacional permite que o Estado amplie os investimentos nos municípios. “Graças ao equilíbrio das contas públicas, podemos apoiar esse projeto de Campo Largo, além de outras ações que desenvolveremos na cidade”, afirmou. “Temos uma parceria sólida e estreita com a prefeitura de Campo Largo, que será ampliada ainda mais devido aos projetos de qualidade apresentados pela prefeitura”, disse ele.REDUZIR DISPARIDADES - O prefeito Marcelo Puppi explicou que Campo Largo tem cinco vezes mais extensão territorial que o município de Curitiba. “Ao mesmo tempo em que temos um núcleo urbano consolidado, ainda há localidades isoladas e com baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Estamos trabalhando para diminuir essa disparidade”, afirmou.Puppi também citou obras recentes do Governo do Estado em Campo Largo, como a construção do Complexo Viário Anastácio Benato, inaugurado em fevereiro; a reurbanização da estrada Dom Rodrigo e a cessão do trecho urbano da BR-277 e do Parque do Mate para o município. “A visão histórica do Governo do Estado com o município de Campo Largo precisa ressaltada”, salientou.PRESENÇAS – Participaram da audiência os deputados estaduais Plauto Miró e Pedro Lupion; o presidente da Câmara de Campo Largo, Bento Vidal; vereadores e lideranças do município.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: