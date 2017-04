Ginásio do Tarumã reabre com Voleibol das Estrelas e bate-papo com Bernardinho

Publicado em 18/04/2017 12:30

O ginásio Professor Almir Nelson de Almeida, conhecido como Ginásio do Tarumã, será reaberto. Entre os dias 24 e 29 de abril uma série de eventos celebrará a reabertura de um dos mais icônicos palcos do esporte paranaense. A revitalização do complexo, que hoje contempla uma arena multiúso de grama sintética, foi promovida pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Esporte e do Turismo. O investimento em toda a área foi de R$ 1,4 milhão e o ginásio terá capacidade, nesta nova fase, para 4.555 pessoas.Além das readequações solicitadas para a obtenção do alvará, o ginásio ganhou nova caixa d'água, pintura, teve a quadra reformada, recebeu novos vestiários e melhorias no telhado e iluminação.PROGRAMAÇÃO - No sábado (29) um jogo exibição entre as ex-atletas do Rexona, que fizeram história na Superliga de Vôlei entre os anos de 1997 e 2003, será promovido no Tarumã. A apresentação contará também com a participação do técnico Bernardinho, comandante da equipe durante o período em que o time profissional esteve sediado em Curitiba, e multicampeão com as seleções brasileiras feminina e masculina.A partida terá início às 16h. Já confirmaram presença estrelas, algumas delas medalhistas olímpicas, como Fernanda Venturini, considerada uma das quatro melhores jogadoras do século XX, segundo a Federação Internacional de Vôlei; Valeska Menezes, conhecida como “Valeskinha”, ouro olímpico; Fofão, eleita a melhor levantadora da Copa do Mundo; Érika Coimbra, hexacampeã da Superliga; Elisângela Almeida, melhor sacadora da Superliga série A (2005/06); além da capitã da equipe Rexona de 97-98, Ana Maria Volponi. Para aquecer a torcida acontecerá uma apresentação de vôlei sentado, modalidade paralímpica.Na sexta (28), será promovido no Ginásio do Tarumã um bate-papo entre Bernardinho, o ex-jogador do Coritiba e seleção brasileira, Alex, e o judoca medalhista olímpico Flávio Canto. O evento terá início às 20h.Os ingressos para as duas atrações, o jovo de vôlei e o bate-papo, poderão ser adquiridos através do site Disk Ingresso. Os valores vão de R$ 20 a R$ 60, conforme categoria e posição dentro do ginásio.IMPRENSA - Na terça-feira (24), às 11h, acontece no Ginásio uma coletiva de imprensa. O credenciamento pode ser feito por e-mail, que deve ser enviado para lucianaq@seet.pr.gov.br com o nome do profissional e o veículo para o qual trabalha.COMEMORAÇÃO - As atividades também fazem parte da comemoração dos 20 anos do Instituto Compartilhar no Paraná. A ONG administra na capital paranaense o projeto social de vôlei idealizado por Bernardinho, que já atendeu mais de 23 mil crianças e adolescentes em todo o estado. Sediado atualmente dentro do campo da Secretaria do Esporte e do Turismo do Paraná, já teve o seu núcleo central no Ginásio do Tarumã, mesmo local que à época era a casa dos treinos e jogos da equipe profissional Rexona (hoje Rexona-Sesc do RJ). Além de Curitiba, o projeto também se espalhou por diversos núcleos socioesportivos em alguns municípios do Interior, em uma parceria com a Secretaria da Educação.Entre os dias 24 e 27 de abril as aulas do projeto acontecerão especialmente no Ginásio do Tarumã.Serviço:Data: 25/04/2017Coletiva de ImprensaHorário: 11hO credenciamento para esta coletiva pode ser feito enviando e-mail para: lucianaq@seet.pr.gov.br. Para se credenciar é necessário encaminhar o nome do profissional e o veículo para o qual trabalha. O cadastramento de imprensa para o bate-papo e Voleibol das Estrelas deve ser feito através do nstituto Compartilhar, enviando e-mail para daniela@compartilhar.org.brData: 24 a 27/04/2017Horário manhã e tarde: 8h30 às 12h e 14h às 17h30Aulas do projeto no Ginásio do Tarumã, com participações de instituições convidadas.Horário noite: 18h às 21hJogos comemorativos envolvendo ex-alunos, professores e ex-atletas.Data: 28/04/2017Evento: Bate-papo Compartilhado com Bernardinho e Alex com mediação de Flávio CantoHorário: 20h (abertura dos portões às 18h30)Data: 29/04/2017Evento: Voleibol das EstrelasHorário: 16h (abertura dos portões 14h30)Local: Ginásio de Esportes Prof. Almir Nelson de Almeida - Av. Victor Ferreira do Amaral, 1749 – Ginásio do Tarumã - Curitiba – PRIngressos:Cadeira especial: R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meiaArquibancada: R$ 40,00 inteira / R$ 20,00 meiaDisponíveis no www.diskingressos.com.br ou em um dos pontos de venda do serviçoSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: