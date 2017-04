Governo apresenta programas habitacionais em Fórum nos Campos Gerais

Publicado em 18/04/2017 12:10

As perspectivas de novos investimentos em casas populares e regularização fundiária foi um dos temas da abertura tratados na abertura do Fórum de Habitação do Paraná - Região dos Campos Gerais, que acontece em Ponta Grossa. A solenidade, realizada nesta segunda-feira (17), reuniu mais de 100 participantes, entre diretores e profissionais da Cohapar, do governo federal, gestores e técnicos de 46 municípios da região.O Fórum, que prossegue nesta terça e quarta-feira, discute os rumos da política habitacional estadual e regional. Especialistas do setor vinculados ao Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal, Cohapar e iniciativa privada falam sobre o tema.A diretoria da Cohapar ministrará duas palestras focadas nos projetos de construção de casas populares e titulação de imóveis em situação irregular, dentro do programa Morar Bem Paraná.Também serão dadas orientações sobre os processos para a captação de recursos dos programas Minha Casa Minha Vida, Cartão Reforma e Programa Nacional de Habitação Rural, do governo federal.NOVAS PARCERIAS - Segundo o diretor de Regularização Fundiária da Cohapar, Nelson Cordeiro Justus, o evento acontece em um momento oportuno para o estabelecimento de novas parcerias. "Estamos em uma nova situação este ano, pois tanto o Governo do Paraná quanto o governo federal têm recursos disponíveis às prefeituras para novos investimentos em habitação popular", declara.Para o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, os investimentos na construção de moradias populares promovem também o desenvolvimento econômico dos municípios. "A habitação popular tem sido um dos carros-chefe do nosso mandato, pois além de beneficiar diretamente as famílias de menor renda, é um estímulo ao crescimento do setor imobiliário como um todo", argumenta.O evento contou com a participação do superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Adriano Resende; o presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa (Prolar), Dino Schrutt, e do deputado federal Sandro Alex.EM SEIS ANOS - Desde 2011, os projetos habitacionais com participação da Cohapar beneficiaram aproximadamente 105 mil famílias paranaenses com a construção e reforma de moradias nas cidades e no meio rural, além da documentação de imóveis irregulares. Os investimentos no período somam cerca de R$ 4,7 bilhões em recursos federais, estaduais e municipais para todo o Paraná.PRÊMIO – O diretor da Cohapar Nelson Justus representou o governador Beto Richa e o o presidente da companhia, Abelardo Lupion, e na solenidade de abertura fo fórum ele recebeu o prêmio 21 de Agosto, Dia da Habitação, como um reconhecimento às contribuições do Governo do Estado ao desenvolvimento do setor nos últimos anos.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: