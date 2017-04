Definido o calendário geral dos Jogos Escolares do Paraná 2017

Publicado em 18/04/2017 11:20

A fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs) 2017 começa no dia 19 de maio, com a setorização do futsal em Curitiba. A setorização é uma novidade implantada em 2015 que permite um maior número de jogos entre as equipes da Capital na disputa de uma vaga na fase regional. Os classificados disputam a fase regional de Curitiba entre 5 e 11 de junho.No mesmo mês, acontecerão as outras 31 etapas regionais, contemplando os 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) em que são divididas as disputas dos JEPs. De 09 a 15, serão as etapas de Campina Grande do Sul, Peabiru, Capitão Leônidas Marques, Tapejara, Uraí, São Jorge do Oeste, Rancho Alegre do Oeste, Teixeira Soares, Manoel Ribas, Cambará, Londrina, Santa Izabel do Ivaí, Matinhos, Tibaji e Wenceslau Braz.Complementam a fase regional, de 23 a 29 de junho, os municípios de Jandaia do Sul, Rio Negro, Tupãssi, Santo Antônio do Sudoeste, Matelândia, Guarapuava, Ibaiti, Laranjeiras do Sul, Floraí, Terra Rica, Chopinzinho, Palmital, Telêmaco Borba, Douradina, General Carneiro e Entre Rios do Oeste e Pato Bragado, os dois últimos realizando em conjunto a regional de Toledo.“Reafirmo minha crença no esporte como uma admirável contribuição para o desenvolvimento social em qualquer nação do mundo e principalmente em um país como o nosso. Se alguém duvida disso, está absolutamente enganado”, afirmou o governador Beto Richa, em mensagem aos participantes.Os Jogos têm a participação de aproximadamente 100 mil pessoas em todas as fases. Os campeões regionais disputam a fase Macrorregional, de 05 a 09 de julho. A Final A, para estudantes de 15 a 17 anos, será em Apucarana, de 21 a 29 de julho, e a Final B (12 a 14 anos), em Cambé, de 11 a 19 de agosto.“É nos Jogos Escolares do Paraná que estudantes, de 12 a 17 anos de idade, entram em quadra, campo, tatame, raia, embalados pelo sonho de ser o melhor entre seus colegas competidores. Para eles, este é o primeiro estágio de outros que poderão vir no futuro”, afirmou o secretário estadual do Esporte e Turismo, Douglas Fabrício. “Nesses jogos são dados os primeiros passos para se desenvolver uma promissora carreira. O espírito competitivo nestes jogos já é latente. Contudo, não é mais relevante do que a socialização, o prazer de fortalecer relações de amizade e companheirismo”, acrescentou.Já a secretária estadual da Educação, Ana Seres, destacou a participação dos alunos com deficiência (ACD), que disputam os jogos juntos com os demais atletas. “Quero fazer uma homenagem especial aos paranaenses que nos representaram nas Paralimpíadas Escolares 2016. Os atletas subiram mais de dez vezes ao pódio, conquistando ouro, prata e bronze. A delegação, composta de 64 atletas e técnicos, foi integrada pelos campeões dos Jogos Escolares do Paraná”, disse.Confira o regulamento geral dos JEPs 2017:Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: