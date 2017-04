Governo divulga resultado do concurso da Polícia Científica do Paraná

Publicado em 18/04/2017 11:10

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (18) o resultado dos aprovados na prova objetiva do concurso público da Polícia Científica do Paraná. São 54 vagas no total, entre nível médio e superior. O concurso é para provimento nos cargos de Médicos Legistas (31), Perito Criminal (13), Odonto Legista (1), Químico Legista (1), Toxicologista (1), Auxiliar de Necropsia (6), e Auxiliar de Perícia (1).A lista dos aprovados nesta etapa pode ser conferida no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, responsável pelo concurso pode ser conferido AQUI Foi considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obteve no mínimo 50% do total de pontos, sem ter zerado em nenhuma das áreas de conhecimento.ANTECIPA - A previsão inicial era divulgar os resultados no dia 24 de abril, mas os examinadores conseguiram antecipar a publicação. “Depois de demonstrarmos planejamento para continuar investindo em novas contratações, estamos demonstrando agilidade, qualidade e todo o esforço possível em cada nova etapa do processo seletivo”, afirmou o secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita.DEMAIS FASES - O concurso contou com 42.210 inscritos, mas 21 mil pessoas efetivamente realizaram as provas no dia 26 de março. Após a divulgação dos aprovados na prova objetiva, será aberta a fase de recursos no dia 19 de abril (quarta-feira). O processo segue com a correção das provas discursivas e, posteriormente, chamamento para avaliação de títulos. A última fase será a avaliação psicológica, de caráter eliminatório. Não há data definida para essas próximas etapas do concurso.A carga de trabalho varia em jornadas de 20h ou 40h semanais, conforme especificado para a função desejada, e os salários variam de R$ 3.163,35 a R$ 9.264,57.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: