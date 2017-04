Museu Oscar Niemeyer abre no feriado de Tiradentes

Publicado em 18/04/2017 11:00

O Museu Oscar Niemeyer (MON) funciona normalmente na sexta-feira, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Bilheteria, MON Café e MON Loja abrem das 10h às 18h.O público pode aproveitar o feriado e o fim de semana para visitar as exposições que estão em cartaz: Imagens Impressas: um percurso histórico pelas gravuras da Coleção Itaú Cultural; Matéria Escura; Kirchgäsnner: um modernista solitário; Trajetória: 114 anos da Escola de Alfredo Andersen; Obras sob a guarda do MON; Histórias do acervo MON – em aberto; Museu em Construção; Espaço Niemeyer e Pátio das Esculturas.A entrada no MON custa R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos não pagam. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria até as 17h30.ServiçoMON - horário de funcionamento no feriado de TiradentesSexta-feira, 21 de abril: aberto normalmente, das 10h às 18hIngressos: R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada)Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada francaMuseu Oscar NiemeyerRua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico. Curitiba - PRVisitação: Terça a domingo, das 10h às 18hSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: