Campanha quer conscientizar sobre prevenção de acidentes de trabalho

Publicado em 17/04/2017 18:40

No Paraná ocorrem, em média, 55,1 mil casos de acidentes e doenças do trabalho por ano, com 230 óbitos, segundo dados da Previdência Social. São 1.300 casos de invalidez por ano. No Brasil, os dados são de 710 mil casos, com 2.800 mortes por ano. São 15 mil casos de acidente ou doenças incapacitantes.Conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e redução destes números foram temas debatidos nesta segunda-feira (17), durante o lançamento, no Paraná, da Campanha de Prevenção de Acidentes de Trabalho – Canpat 2017 - que faz parte do movimento Abril Verde.- O Governo do Paraná é parceiro da iniciativa, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos. A campanha é de âmbito nacional e no Paraná está sob a coordenação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, em parceria, além do Governo do Estado, com o Ministério Público Federal do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, prefeitura de Curitiba e INSS.O superintendente Regional do Trabalho no Paraná, Paulo Kroneis, lembrou que a campanha acontece todos os anos. “O grande diferencial desta edição é o envolvimento de várias entidades e sindicatos para promover ações que vão permanecer após os eventos realizados no mês de abril”, comentou.- O tema desta edição é Conhecer para Prevenir e pretende combater, principalmente os acidentes de trânsito e as doenças mentais desencadeadas pelo estresse no ambiente de trabalho.“Das mortes registradas entre os trabalhadores, 15% são de motoristas de caminhão. O setor ocupa o primeiro lugar em número de óbito e o segundo em incapacidades permanentes”, explicou Maria Tereza Jensen, secretária de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Segundo ela, a depressão atinge 49% dos trabalhadores que afastados do trabalho por doenças.– O secretário da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, Artagão Junior, ressaltou que a cada ano, segundo dados do Ministério do Trabalho, a Previdência Social gasta R$ 11 bilhões com acidentes de trabalho. “Há uma perda incalculável com os acidentes de trabalho. Um pai, uma mãe ou um filho que morre em acidente no causam uma perda que não pode ser mensurada. E há também uma perda para toda a sociedade”, afirmou ele.- No dia 26 de abril (quarta-feira) um evento no calçadão da Rua XV de Novembro, no centro de Curitiba, fará um alerta aos trabalhadores sobre a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Dados sobre os acidentes de trabalho no Brasil e no mundo vão servir de alerta para que os trabalhadores adotem uma postura mais preventiva.Nos dias 26 e 27 de abril será realizado o I Seminário Internacional de Saúde e Segurança do Trabalho, uma promoção do Programa Trabalho Seguro do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná.- No Interior do Paraná também haverá vários eventos para promover a conscientização e o debate sobre doenças e acidentes de trabalho. Um Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho será realizado dia 20 de abril, no Senai de Londrina, e no dia 28, em Ponta Grossa.Nas Agências do Trabalhador de todo o Estado estão programadas atividades de informação para trabalhadores e empregadores.– Em 28 de abril é comemorado o Dia Mundial de Segurança e Saúde e Trabalho e, por isso, o mês foi escolhido no Brasil para uma abordagem mais intensa sobre a questão. A data foi escolhida pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em homenagem aos 78 trabalhadores que morreram em explosão de uma mina, nos Estados Unidos, em 28 de abril de 1969. No Brasil, o dia 28 de abril é também o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes do Trabalho.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: