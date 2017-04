Ceasas promovem melhorias em infraestrutura nas cinco unidades do Estado

Publicado em 17/04/2017 15:00

A Ceasa Paraná promove várias ações de melhorias da infraestrutura em todos os seus cinco mercados atacadistas no Estado, seguindo orientações do Ministério Público, com licitações na forma de pregões presenciais.Em Curitiba, o mercado receberá uma nova pavimentação no estacionamento de entrada da unidade, estimado em 34 mil metros quadrados. “É uma solicitação feita pelos permissionários e produtores que trabalham no mercado, através das suas respectivas entidades representativas. Buscamos desta forma facilitar e melhorar a circulação dos compradores, e de todos que atuam na unidade”, explica o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Natalino Avance de Souza.Segundo ele, estão previstas ainda para o primeiro semestre deste ano obras de recuperação da fiação elétrica do Pavilhão F. Oito novas lojas serão construídas no Pavilhão D para o comércio de atípicos (ferragens, utensílios para a agricultura entre outros). No Mercado do Produtor serão construídas duas novas lanchonetes. “Além dos novos espaços de áreas para boxes no comércio de hortigranjeiros, de atípicos, e demais serviços, iniciamos também licitações para obras nas unidades da Ceasa”, diz Natalino.- Na Ceasa de Londrina, a licitação foi para a contração de empresa especializada para a construção de novas instalações sanitárias - masculino, feminino e para portadores de necessidades especiais, na área do Mercado do Produtor. A unidade também está recebendo nova pavimentação asfáltica, já em execução, de aproximadamente de 8 mil metros quadrados das pistas e vias de acesso.Em Maringá também serão construídos novos banheiros – masculino, feminino no Pavilhão A da unidade. Outra obra foi a troca do reservatório elevado em aço, com volume de 200 metros cúbicos de água.- Na Ceasa de Foz do Iguaçu foram pavimentados 9 mil metros quadrados da estrutura de circulação, e do estacionamento para carros e caminhões. O asfalto também recebeu ainda novas faixas de sinalização. A unidade ganhou outra guarita de entrada, na Avenida Duque de Caxias.Em Cascavel estão projetadas inicialmente a pavimentação asfáltica de 3 mil metros quadrados de área. A licitação dessa obra vai ocorrer tão logo haja liberação de alvará por parte do Corpo de Bombeiros de Cascavel. Todas as obras são elaboradas e acompanhadas pela Divisão de Engenharia e Manutenção (Diman), da Ceasa Paraná.“Esses trabalhos são feitos para que possamos melhorar as instalações físicas dos mercados, e ampliar as possibilidades das boas práticas de comercialização que adotamos para as nossas Ceasas do Paraná”, afirma Natalino. Ele diz que em breve deverão haverá novas licitações de áreas de boxes, como aconteceram recentemente nas unidades de Curitiba e Londrina.“Vamos estabelecer um calendário de licitações, seguindo os procedimentos indicados pelo Ministério Público. Esses mecanismos já foram adotados com a criação da Comissão Permanente de Licitações da Ceasa Paraná, que junto com as respectivas Gerências de Mercado avaliam os espaços a serem colocados nos pregões presenciais”, afirma Natalino.- São comercializados em média, por ano, 1,16 milhão de toneladas de hortigranjeiros pelas cinco Ceasas do Paraná. Operam nesses mercados 667 empresas atacadistas. Estão cadastrados junto aos Mercados dos Produtores dessas unidades 6.105 agricultores – sendo 2010 ativos.Circulam em média por dia nas Ceasas 9.150 veículos entre carros e caminhões, e 26.700 pessoas, entre permissionários, agricultores, compradores, empregados e autônomos, que ajudam a gerar 25 mil empregos diretos.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: