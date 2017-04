Biblioteca Pública promove oficinas do projeto Família Leitora

Publicado em 17/04/2017 14:30

A Biblioteca Pública do Paraná, em parceria com a Associação Paranaense de Terapia Familiar, promove em junho o projeto Família Leitora. São três oficinas em que se discute a formação de leitores por meio do incentivo familiar e das escolas. Os encontros acontecem aos sábados, nos dias 3, 10 e 17, das 9h às 12h30. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail thiagod@bpp.pr.gov.br. Voltado para educadores, voluntários, bibliotecários e o público em geral, o projeto tem o objetivo de apresentar aos participantes as contribuições que a literatura pode oferecer para o desenvolvimento das crianças e o fortalecimento da família. Durante os encontros, são abordados temas como A literatura infantil na formação cognitiva e social do indivíduo, A comunicação e seus efeitos no relacionamento familiar e Práticas de incentivo à leitura na família, na escola e na biblioteca, entre outros.ServiçoProjeto Família Leitora3, 10 e 17 de junho, das 9h às 12h30Sala de Reuniões da BPP (Rua Cândido Lopes, 133, Centro - CuritibaGratuitoInformações: (41) 3221-4980Inscrições: thiagod@bpp.pr.gov.br Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: