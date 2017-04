Hackathon Paraná 2017 divulga selecionados para participar do evento

Publicado em 17/04/2017 12:05

A organização do Hackathon Paraná 2017 divulgou a lista dos selecionados para participar do evento que acontece no próximo fim de semana (21, 22, 23), em Curitiba. São 60 pessoas inscritas por equipe ou de forma individual. O evento promovido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano é uma maratona de três dias que vai reunir programadores, designers e outros profissionais que buscam a programação, o desenvolvimento de software e projetos com soluções digitais relacionadas ao desenvolvimento urbano.No domingo, após o encerramento do Hackathon, ocorre o DemoDay 2017, um evento inédito promovido pelo Governo do Estado para que empresários e donos de startups apresentem seus negócios a investidores de diferentes áreas. O objetivo é a geração de novos negócios e networking (contatos em rede)."Estamos incentivando talentos a apresentarem suas ideias criativas, com soluções inovadoras, em favor da gestão pública, para facilitar e melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas", disse o secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior. "E com o DemoDay damos oportunidade a empreendedores de mostrar seus negócios inovadores a investidores das mais distintas áreas", completa.A temática da Hackathon Paraná 2017 é Cidades Inteligentes, mas a problemática específica será revelada aos participantes apenas no dia do evento. Eles formarão equipes multidisciplinares, de até cinco integrantes, instruídas por mentores especializados, seguindo a metodologia Hackathon em busca de ideias inovadoras e disruptivas - cujo significado é o poder de romper ou alterar com o processo de algo; que causa a restauração súbita de uma corrente elétrica, provocando faíscas e gastando a energia que estava acumulada.Já o DemoDay 2017, em que empreendedores de startups apresentarão seus negócios para investidores de diferentes áreas, as apresentações serão avaliadas por uma banca de especialistas. Os três primeiros selecionados serão premiados. "É, sem dúvida, uma grande oportunidade para as empresas divulgarem seus negócios e, ainda, para investidores conhecerem novas startups, conversar com seus fundadores e fazerem networking. É neste dia em que o empreendedor precisa 'vender o seu peixe' e convencer que a sua solução resolve um problema real do mercado por meio de uma proposta inovadora e, sobretudo, economicamente viável. Tudo isso em apenas cinco minutos", explica um dos coordenadores do evento, Daniel Romanowski.O Hackathon e o DemoDay acontecem nas dependências da Secretaria de Estado e do Desenvolvimento Urbano e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, localizados no Edifício Caetano Munhoz da Rocha, na Rua Deputado Mário de Barros, 1.290, no Centro Cívico, em Curitiba. Mais informações pelos telefones (41) 3350 3310 ou 3350 3398 ou no contato@hackathonparana.pr.gov.brConfira os nomes os participantes do Hackathon Paraná 2017:COM EQUIPE Giovanni de Rosso Unruh Julio César Mezzadri Letícia Ribeiro da Silveira Lucas Eduardo Rodrigues Teixeira Rafael Ruvinski Guilherme Vicente Costa Luis Henrique de Paula Juski Rafael Vermelho Rodrigo Pacheco dos Santos Walyston Narciso Verbanek Guilherme Araujo Marques Jonatan Marcolino Pinheiro Luiz Antonio da Silva Neto Nathalia Miranda William Souza Bassalobre Francielly de Carvalho Juliana Palácios Marcos Algacir Koslinski Victória Koslinski Gabriel Augusto Carneiro Maycon de Moraes Rodrigo Muller da Costa Vinicius GalléasCADASTRO INDIVIDUAL Jhonatan Euripedes de Sousa Araujo Allana Karolina da Silva Daniel Skroski João Brondi Kaline Farias Marlon Monteiro Paulo Gabriel França e Silva Priscila Schimidt Bruno Nascimento Erick Souza Ataide Ana Paula Weigert Jean Wolf Gabriel Eduardo Kolbe Guilherme Augusto Silva Surek Roberto Rosa Reis Jaqueline Silveira Bruno Alyson de Souza Valéria Vidal de Almeida Carlos Henrique de Paula Oliveira Matheus Querique Talita Cassanego Wellington da Silveira Alves Lucas dos Santos Silva Lucas Jozefovicz Karoline Tyemi Fujimoto Kellin Cristina Dybas Cristiano Ricardo da Silva Pilar Erick Corrêa Figueiredo Mayara de Mattos dos Santos Gerson Luís Ferreira da Silva Filho Eldade André Moreira Marcelino Isaias Vallejos Jean Charles Jhamis Pereira Marafão Germano Lodi Eduardo Bueno Ferreira Diego Farias Alexandre Diedzits