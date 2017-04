3,1 milhões de paranaenses podem se vacinar contra a gripe

Publicado em 17/04/2017 11:50

Começa nesta segunda-feira (17) a campanha de vacinação contra a gripe. No Paraná, 3,1 milhões de pessoas estão aptas para receber a vacina em 2017. Diferente dos outros anos, em que a meta era 80%, o objetivo agora é vacinar pelo menos 90% do público-alvo.Pessoas com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a quatro anos de idade, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), profissionais de saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional têm direito à vacina. O maior público no Estado são os idosos, com 1,1 milhão de pessoas.Neste ano, professores do ensino regular e superior em atividade nas instituições públicas e privadas também poderão ser vacinados. A estimativa deste público no Estado chega a 144 mil profissionais. A definição para a vacinação desta população fica a critério dos municípios. A recomendação é que as escolas encaminhem a lista de professores ativos para a unidade de saúde local.“A vacina reduz as complicações, as internações e as mortes por infecções pelo vírus da influenza. Ela é segura e contraindicada apenas para alérgicos a ovo ou produtos derivados”, garante o coordenador estadual de Imunização, João Luís Crivellaro.É importante destacar que deve ser respeitado o intervalo de 30 dias entre a vacina da influenza e a vacina da dengue, oferecida em 30 municípios do Paraná até o dia 7 de abril. No sábado,13 de maio, acontece o Dia D da campanha. Na ocasião, as unidades de saúde funcionam durante todo o sábado para ampliar o atendimento e facilitar o acesso à vacinação.DISTRIBUIÇÃO – O Ministério da Saúde (MS) já distribuiu 42% das doses destinadas ao Paraná. Os primeiros 30% foram recebidos no início de abril. Nesta semana, o Estado vai distribuir mais 12% a todos os municípios. As vacinas são repassadas conforme a necessidade de cada cidade. Os próximos repasses ainda não têm data definida pelo MS.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: