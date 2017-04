Altônia e Loanda recebem Programa Comunidade Sanepar

Publicado em 13/04/2017 18:52

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realizou mais duas novas edições do Programa Comunidade Sanepar na região Noroeste, na noite desta quarta-feira (12), em Altônia e Loanda. O Comunidade Sanepar tem o objetivo de estreitar o relacionamento da Companhia com as comunidades, com informações sobre os serviços prestados pela empresa, a tarifa social, os indicadores de atendimento com água e coleta e tratamento de esgoto e os investimentos previstos. Também no encontro, os participantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre a atuação da Sanepar em suas cidades.Em Altônia os participantes do encontro, na Câmara de Vereadores, receberam a boa notícia de que até o fim de novembro duas novas obras de esgoto serão concluídas.Uma delas, particularmente, deixou entusiasmados os moradores dos jardins Califórnia e Planalto. Trata-se da construção de uma estação elevatória para atendimento de mais de 500 imóveis com a coleta e tratamento do esgoto. Nessa ampliação, a Sanepar está executando mais de 12 km de rede, entre outras obras. O investimento é de R$ 2,6 milhões.Outra frente de trabalho em andamento no município está na Estação de Tratamento de Esgoto Prado, que passa por melhorias no reator, nas interligações internas e no leito de secagem. Lá, a Sanepar está investindo R$ 290 mil."Com relação ao sistema de abastecimento com água, Altônia vai muito bem!", destacou o coordenador de Clientes da Regional Umuarama, José Fogaça. Atualmente, o sistema tem uma folga de 40% entre a demanda e a capacidade de produção. "Temos capacidade de produzir, tratar e distribuir bem mais do que o município consome."O prefeito Claudenir Gervasone deixou claro que "as portas do município estão abertas para novas parcerias com a Sanepar". Além do prefeito, participaram coordenadores e técnicos da Companhia, o presidente da Câmara, vereadores, secretários municipais, moradores, representantes de associações de bairro, da igreja e de clubes de serviço.LOANDA – Em Loanda, a Sanepar distribui água tratada para 100% da população urbana, e coleta e trata esgoto de 70,63% dos moradores. "O município tem índice de atendimento igual a uma cidade do padrão europeu", afirmou o gerente geral da Sanepar para a Região Noroeste, Sergio Veroneze.O secretário municipal de Administração Antônio Bana que representou o prefeito João Nicolau dos Santos no evento, disse que o município "recebe um bom atendimento por parte da Sanepar. Estamos contentes com a Companhia". Também marcaram presença o vice-presidente da Câmara, Valter José Valeci, demais vereadores, secretários municipais e representantes dos órgãos estaduais e municipais.Loanda tem obras em andamento. Como os quase 15 km de rede coletora de esgoto que vão atender mais 650 novos imóveis. Outra licitação para o sistema de esgotamento sanitário foi aberta em fevereiro, e a empresa Manancial Construções e Saneamento é a vencedora. Serão mais R$ 237 mil em investimentos no município.