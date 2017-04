Richa autoriza novo pagamento de promoções e progressões

Publicado em 12/04/2017 18:20

O governador Beto Richa anunciou nesta quarta-feira (12/04) o pagamento de residuais de promoções e progressões para servidores que adquiram o direito ao benefício antes de dezembro de 2016. "Vamos quitar em 2017 todos os avanços de carreira de todas as categorias do funcionalismo", afirmou o governador.Richa destacou que o orçamento desde ano reserva cerca de R$ 1,4 bilhão para o pagamento de promoções e progressões ao funcionalismo. Em janeiro, o Estado implantou benefícios que vão representar R$ 712 milhões no ano (R$ 59,4 milhões/mês). A partir de junho, começam a ser pagos mais R$ 518 milhões (R$ 74 milhões/mês), em sete parcelas. Ainda em 2017, serão quitados R$ 130 milhões em benefícios que serão adquiridos no atual exercício."Estamos fazendo todo o esforço necessário para cumprir os compromissos assumidos com o funcionalismo. Vivemos um período de crise e de ajustes, mas adotamos medidas que permitem ao Paraná viver uma situação diferente da maioria dos demais estados brasileiros", afirmou o governador.O secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, diz que a decisão do governador de acertar a remuneração de todos os servidores comprova, mais uma vez, que o Estado respeita e valoriza seus funcionários. "Muitos Estados não conseguem sequer honrar a folha do mês. Se não fosse o ajuste fiscal, isso poderia estar acontecendo também no Paraná", comenta Costa.Ele lembra que a crise econômica continua impactando negativamente a arrecadação. "Mas, ao mesmo tempo em que cumprimos o que foi prometido ao funcionalismo, continuamos empenhados em reduzir despesas, aumentar receitas e propiciar serviços de qualidade aos paranaenses", completa.A secretária da Administração e da Previdência, Marcia Carla Pereira Ribeiro, reforçou a importância de o Estado saldar essa pendência. "A administração pública precisa ter a visão direcionada para o futuro. É isso que temos feito e, a partir de agora, com muito mais intensidade", afirmou.BENEFÍCIOS - A progressão, no serviço público, é a mudança de uma referência salarial para outra imediatamente superior, obedecidas as condições previstas em legislação específica, própria da carreira a que pertence o servidor. Já a promoção é a elevação do servidor à classe/nível imediatamente superior àquela a que pertence, também obedecidas as condições previstas na legislação de cada carreira.