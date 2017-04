Curitiba ganha novo espaço para feira de produtos orgânicos

Publicado em 12/04/2017 16:00

A cidade de Curitiba acaba de ganhar um espaço dedicado à realização de feiras de produtos orgânicos. Trata-se do Espaço Agroecologia, construído no campus da Faculdade de Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Paraná (UFPR) por meio de convênio firmado com o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia (CPRA), empresa vinculada à Secretaria da Agricultura e Abastecimento.O secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, participou da inauguração do novo espaço na terça-feira (11). “Projetos como esses devem atrair cada vez mais consumidores, numa relação de fortalecimento dos produtores”, disse Ortigara. O espaço foi todo construído com material agroecológico (bambu) e é uma bioconstrução, inovadora na concepção e utilização de suas estruturas.COMERCIALIZAÇÃO - O Espaço Agroecologia vai abrigar a feira de orgânicos, todas as terças-feiras, onde cerca de 50 produtores da Região Metropolitana de Curitiba trazem seus produtos para venda, totalmente isentos de resíduos de agroquímicos. Para o secretário Ortigara.A Feira de Orgânicos é coordenada pelo professor Luciano de Almeida, do Departamento de Economia Rural e Extensão da UFPR, funcionando também como projeto de extensão universitária, onde vários estudantes atuam como estagiários. O atendimento aos clientes é feito pelos próprios agricultores, com apoio dos estagiários dos cursos da universidade.Segundo Almeida, com o novo espaço será possível ampliar a oferta de produtos na feira. “Além de frutas, verduras, legumes, grãos, pães, bolos e derivados, estão sendo oferecidos também produtos derivados de leite, mudas de temperos, ervas medicinais e plantas ornamentais”, afirma. Segundo a UFPR, todas as semanas passam pela feira em torno de 500 pessoas.Para o engenheiro agrônomo João Carlos Zandoná, diretor-presidente do CPRA, a inauguração do espaço é um importante gesto de valorização do agricultor familiar agroecológico e reforça a crescente importância que a produção de alimentos saudáveis vem adquirindo no contexto da vida diária não só no campo, mas também na cidade.Serviço:Feira de Produtos OrgânicosDia – todas as terças-feiras pela manhã.Local – Campus do setor de Ciências Agrárias da UFPREndereço – Rua dos Funcionários, 1540 – Curitiba.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: