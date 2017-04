Museu da Imagem e do Som exibe sessão comemorativa dos 45 anos de O Poderoso Chefão

Publicado em 17/04/2017 09:00

O Museu da Imagem e do Som do Paraná promove nesta quinta-feira (20), às 19h, uma sessão em comemoração aos 45 anos do filme “O Poderoso Chefão”, dirigido por Francis Ford Coppola. A exibição será no auditório Brasílio Itiberê (prédio da Secretaria estadual da Cultura, na Dr. Muricy), às 19h. A entrada é gratuita.O Poderoso Chefão, lançado em 1972, é um filme baseado no livro homônimo de Mario Puzo, que mostra a luta de Don Corleone junto à sua família para manter o poder e a influência na cidade de Nova Iorque do pós-guerra. O filme recebeu 10 indicações ao Oscar e ganhou três: de melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor ator, para Marlon Brando.45 ANOS - Em comemoração ao 45º aniversário do filme, diretor e elenco vão se reunir para assistir a parte 1 e 2 da trilogia clássica da Família Corleone no encerramento do 16º Festival de Cinema de Tribeca, em Manhattan, nos Estados Unidos. Além de Coppola, estão confirmadas as presenças Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, James Caan e Talia Shire.Serviço: Exibição do filme O Poderoso Chefão.Data: 20 (quinta-feira).Horário: 19h.Local: Auditório Brasílio Itiberê. Rua Cruz Machado, 138, Centro. Curitiba-PR. Entrada gratuita.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: