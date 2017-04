Museu Oscar Niemeyer vai promover em maio nova edição de Uma Noite no MON

Publicado em 12/04/2017 15:20

A segunda edição do projeto "Uma Noite no MON", promovido pelo Museu Oscar Niemeyer (MON), já tem data marcada para acontecer: será no dia 20 de maio, sábado, das 18h à meia-noite. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça-feira (18)."O sucesso da primeira edição, que aconteceu no ano passado, provocou a realização da segunda edição do Uma Noite no MON, que agora terá duração maior, até a meia-noite", diz a diretora-presidente do MON, Juliana Vosnika.As atividades, destinadas ao público infantil de 8 a 11 anos, serão inspiradas no trabalho de quatro importantes artistas: Efigênia Rolim, Rafael Silveira e os irmãos Fernando e Humberto Campana, todos com obras em exposição no MON no dia do evento.Mesmo que diferentes em suas linguagens, todos preconizam a "reinvenção" da matéria, para dar novos valores e significados a objetos e suas funções. Temas como produção artesanal, sustentabilidade e reutilização de materiais são algumas das características encontradas em cada um deles para dar "vida" a desenhos, pinturas, esculturas, objetos inanimados e de design.A programação especial inclui visitas às salas expositivas, oficinas artísticas, contação de histórias e, como encerramento, uma festa lúdica e repleta de imaginação.O objetivo do projeto "Uma noite no MON" é proporcionar uma noite mágica e especial para cada criança, mostrando que arte e brincadeira podem ser ao mesmo tempo educativas e divertidas.As inscrições devem ser feitas na bilheteria do MON, de terça a domingo, das 10h às 18h, a partir de 18 de abril. O valor é de R$ 80 por criança. Serão oferecidas 60 vagas. Mais informações pelo telefone: 3350 4468.SERVIÇO: Uma noite no MON.Dia 20 de maio de 2017 (sábado), das 18h às 24h.Inscrições: a partir de 18 de abril na bilheteria do MON – terça a domingo, das 10h às 18h.Faixa etária: 8 a 11 anos.Valor: R$ 80 por criança.Capacidade: 60 participantes.Informações: 3350-4468.