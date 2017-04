Mais de 20 mil estudantes da UEL retomam aulas nesta segunda

Publicado em 12/04/2017 15:05

O ano letivo 2017 da Universidade Estadual de Londrina (UEL) começa oficialmente segunda-feira (17) com a retomada das atividades acadêmicas para cerca de 20 mil alunos da graduação e pós-graduação. Como ocorre no início do ano letivo, estão programadas atividades para promover a integração entre os alunos, aulas inaugurais e ações solidárias, como doação de sangue e arrecadação de alimentos e materiais de limpeza para instituições sociais.Com o objetivo de estimular e reconhecer as melhores iniciativas, a Pró-reitoria de Graduação (Prograd) vai promover o Prêmio Boas Práticas, durante a Semana do Estudante Ingressante. As inscrições para o prêmio começam já na segunda-feira e vão até o dia 19 de maio. A Prograd estará atenta a denúncias de trotes que causem algum tipo de constrangimento, que contraria a Resolução 177/2008 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), que proíbe o trote violento.TRANSPORTE - A concessionária Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) montou um posto de atendimento exclusivo para os estudantes da UEL no Campus universitário. Alunos que necessitarem solicitar o cartão de passe livre ou renovar o cadastro devem comparecer ao Serviço de Bem-Estar à Comunidade, localizado próximo ao Restaurante Universitário, no horário das 8 às 12 horas ou das 14 às 18 horas.Nesta semana, a Prefeitura do Campus reforçou a limpeza e a manutenção nos Centros de Estudos, Laboratórios, vias de acesso e demais unidades. Servidores da Divisão de Zeladoria fizeram uma limpeza mais pesada no Calçadão. Recentemente também houve reforço na segurança. Desde o início deste ano está funcionando a nova Central de Segurança, em frente à Biblioteca Central, localização estratégica devido ao intenso fluxo de estudantes, professores e servidores. A unidade funciona 24 horas e pode ser contatada pelo telefone 0800 400 4474.SEMANA PEDAGÓGICA - Também na primeira semana de aula será realizada a Semana Pedagógica dos Cursos, que tem o objetivo de capacitar professores. Entre os temas sugeridos estão Ferramentas Digitais, Atendimento Educacional Especializado no Ensino Superior e Mapa conceitual como estratégia de ensino, aprendizagem e avaliação.