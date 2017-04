Mesmo na crise nacional, Paraná garante mais R$ 121,5 milhões em investimentos

Publicado em 12/04/2017 13:20

A agência paranaense do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinou nesta quarta-feira (12), em solenidade com o governador Beto Richa, contratos de financiamento no valor de R$ 121,5 milhões com empresas e instituições dos setores de transporte, saúde e educação, distribuidora de livros, cooperativas e produtores rurais.“O Banco tem sido um dos pilares do desenvolvimento do Estado, é um orgulho do Paraná, porque consegue fortalecer a economia, mesmo em um momento de crise nacional, e prover a necessidade do setor produtivo do Estado”, afirmou o governador.Na solenidade, Richa também recebeu dos diretores do BRDE, Orlando Pessuti e João Luiz Regiani, o balanço de 2016 do banco, que aponta investimentos de mais de R$ 3 bilhões na Região Sul, dos quais R$ 1,160 bilhão no Paraná. Além disso, foi comemorada a entrega de R$ 60,6 milhões aos associados da Cooperativa Sicredi Campos Gerais, em 20 anos de parceria.O papel do BRDE no desenvolvimento do Estado foi o destaque do pronunciamento do governador. “O BRDE contribui com o crescimento de muitos setores, como o agronegócio, educacional, de saúde. É importante essa capacidade do nosso banco de fomentar o crescimento econômico do Paraná, beneficiando as mais diversas áreas da economia”, afirmou.Ele lembrou que o banco foi capitalizado em seu governo, com um aporte de R$ 200 milhões, que alavanca em sete vezes a capacidade de financiamento da instituição. “Conseguimos resgatar a confiança do empresariado e o Paraná voltou a ser uma terra promissora. Quem trabalha e produz riquezas e empregos merece nosso apoio”, completou.PROMISSORES – O diretor Administrativo da agência paranaense e vice-presidente do BRDE, Orlando Pessuti, afirmou que, mesmo com a crise econômica nacional, o resultado do banco no ano passado foi satisfatório. “É um balanço positivo, que traz números promissores para a economia paranaense e do Sul do País”, salientou.Os ativos totais do banco superaram R$ 16 bilhões no ano passado, explicou Pessuti. “Fechamos o ano com cerca de R$ 13,6 bilhões em ativos (créditos em circulação). A maioria deles, R$ 6,5 bilhões, está no Paraná”, destacou. “Apesar da crise, tivemos um lucro R$ 117 milhões, recurso que irá capitalizar o BRDE, podendo alavancar ainda mais a economia com novos financiamentos”, afirmou.FINANCIAMENTOS – Os contratos de financiamento foram firmados com o Hospital do Rocio (Campo Largo); Colégio Marista Paranaense (Curitiba); TGA Transportes Gralha Azul; Livrarias Curitiba; prefeitura de São José dos Pinhais; IR Silva – Supermercados e com o produtor rural Rogério Nogaroli.O diretor de Operações da agência paranaense do BRDE, João Luiz Regiani, afirmou que os financiamentos do banco ajudam o Paraná a se tornar um ponto fora da curva na economia nacional. “O BRDE é banco que mais apoia o agronegócio do Paraná, mas também fomenta a indústria, o comércio, o setor de serviços e todos os segmentos da economia”, disse. “Mesmo em um momento de crise, temos as condições de promover um nível muito elevado de investimentos no segmento econômico”, ressaltou.Confira AQUI os valores dos contratos.PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, e do Planejamento e Coordenação Geral, Cyllêneo Pessoa; e o presidente da Fomento Paraná, Juraci Barbosa.HOSPITAL DO ROCIO – O BRDE financiou a obra final de implantação de um moderno ambulatório da Maternidade e Cirurgia Nossa Senhora do Rocio (Hospital do Rocio), em Campo Largo, contíguo à nova sede do estabelecimento, uma área construída de 6.407,60 m².O novo ambulatório tem 43 consultórios e sua capacidade de consultas por mês passará de 5 mil para 30 mil. O valor do projeto é de R$ 34,4 milhões, dos quais R$ 13,7 milhões financiados pelo BRDE. O Hospital do Rocio atende unicamente pelo SUS, principalmente com procedimentos de alta complexidade.COLÉGIO MARISTA PARANAENSE – Com apoio do BRDE, a Rede Marista de Colégios (Grupo Marista) no Paraná irá ampliar uma de suas unidades em Curitiba, o tradicional Colégio Marista Paranaense, com a construção de um prédio que será utilizado pelo Núcleo de Atividades Complementares (NAC), destinado tanto para os seus alunos quanto para a comunidade.O diretor financeiro do Grupo Marista, Maurício Zanforlin, afirmou que o BRDE oferece as melhores condições para as empresas. “O Banco entendeu a nossa necessidade, olhando não apenas o aspecto financeiro, mas também para as nossas características para identificar a linha de financiamento mais adequada”, explicou.O novo prédio terá auditório, salas para atividades extracurriculares e estacionamento coberto, totalizando mais de 13 mil metros quadros de área construída. Na mesma área, também serão construídas duas quadras de esportes. O valor da obra é de R$ 24,2 milhões, dos quais R$ 11 milhões serão financiados pelo BRDE. A proponente do financiamento é a União Catarinense de Educação (UCE), entidade filantrópica que desenvolve projetos nas áreas educacional e de assistência social.O Grupo Marista atua nas áreas da educação – da escola à universidade – solidariedade, saúde e comunicação. Além disso, possui negócios suplementares que apoiam de maneira sustentável as iniciativas da instituição.TGA TRANSPORTES GRALHA AZUL – A empresa TGA Transportadora Gralha Azul do Brasil atua desde 1990 nos territórios nacional e internacional com transporte, armazéns gerais e operações logísticas. Tem unidades no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Fora do País, atua na Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru e Bolívia.Sua frota, considerando os veículos motores e sobressalentes, é composta por aproximadamente 300 veículos. Atua na prestação de serviços de transportes de modal rodoviário, destinado à área industrial, atendendo principalmente transporte especializado para os setores químico, automobilístico e metal-mecânico.Para dar suporte ao crescimento da empresa previsto para os próximos anos, que inclui o aumento da sua atuação no Mercosul, a empresa obteve financiamento R$ 3,5 milhões no BRDE.PRODUTOR RURAL – O BRDE está contratando R$ 1,65 milhão ao produtor Rogério Nogaroli, do município de Palmeira, para investir na expansão da atividade agrícola de sua propriedade, com a construção de duas estufas, com área total de 9.072 metros quadrados para cultivo de alface e tomate. A capacidade de produção mensal será de 10 mil quilos de alface e 8,5 mil quilos de tomate.Nogaroli explicou que sem o apoio do BRDE não conseguiria expandir a sua produção. “Tentei financiamento em outros bancos e não consegui. Somente por intermédio do BRDE e do Sicredi isso foi possível”, contou. “Já trabalhamos com a produção de grãos e pecuária intensiva. Com o crédito, podemos ampliar nossa renda”, afirmou.Nogaroli firmou parceria para fornecimento destes produtos à rede Madero de restaurantes. A produção se dará pelo sistema de cultivo protegido e, como a necessidade de fornecimento de água é constante, a estufa foi projetada de modo a reutilizar a água da chuva recolhida por calhas instaladas em toda a sua extensão, além de a propriedade ter poço artesiano.Com isso, ficam garantidos os níveis de produtividade e qualidade dos produtos. O projeto inclui ainda uma câmara de resfriamento para armazenagem dos produtos.CONVÊNIO CREDICOAMO – O BRDE está ampliando em R$ 53,5 milhões o limite para financiamento a produtores rurais associados da Credicoamo. Com isso, o valor do convênio firmado em 2011 com a cooperativa passará dos atuais R$ 193 milhões para R$ 246 milhões.O convênio coloca crédito agrícola de longo prazo à disposição dos produtores rurais cooperados da cooperativa Credicoamo para aquisição de maquinário agrícola diverso, utilizando recursos do BNDES e do Fundo Constitucional do Centro Oeste (FCO). O valor contratado no âmbito do convênio de 2011 até agora chega a R$ 186 milhões, por meio de 590 operações de crédito.LIVRARIAS CURITIBA – Com a Distribuidora Curitiba de Papéis e Livros S/A, proprietária da Livrarias Curitiba, o contrato de financiamento é de R$ 28 milhões para construção de um novo centro de distribuição, de um centro administrativo da empresa e de novas lojas.O grupo começou suas atividades em 1963, com a abertura de uma loja localizada na Rua Voluntários da Pátria, com apenas quatro funcionários. Hoje, a rede tem 27 lojas no Paraná, Santa Catarina e São Paulo e mais de mil colaboradores. Vende mais de 100 mil itens entre livros, papelaria e presentes, áudio e vídeo, informática e tecnologia. Está entre as dez maiores redes de livrarias do País.PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – Reforçando parcerias com os municípios do Paraná, o BRDE apoiará diversas obras de mobilidade, paisagismo e sinalização em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, com a liberação de R$ 6,2 milhões em financiamento.Os recursos serão investidos na execução de 87 mil metros quadrados de pavimentação de via rural e urbana, construção de calçadas em CBUQ e de rampas para uso de pessoas com deficiências, plantio de grama, sinalização vertical e horizontal, serviços complementares e fixação de placa em obras.IR SILVA – SUPERMERCADO – A empresa I R da Silva vai construir uma nova loja do Supermercado Quintetto no Balneário Shangri-lá, em Pontal do Paraná, com apoio do BRDE, que liberou R$ 4 milhões para apoiar o empreendimento. A nova unidade terá uma área construída de 2.392,50 mil metros quadrados e nove check-outs.Em 1997, foram contratados os primeiros empréstimos para associados da Cooperativa Sicredi Campos Gerais no âmbito da parceria com o BRDE. Desde então, foram realizadas 296 operações de crédito, que somam R$ 60,6 milhões.O presidente do Sicredi Campos Gerais, Popke Ferndinand der Vinne, explicou que a parceria com o BRDE permite o financiamento a 50 mil associados, a grande maioria agricultor.“Para nós, o repasse de financiamentos do BRDE é muito importante, pois permite a fidelização de nossos associados. São recursos com baixo custo financeiro para o investimento de nossos produtores”, disse. “Tudo o que pedimos ao banco é prontamente atendido de forma rápida”, elogiou.Saiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: