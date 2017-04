Batalhão Ambiental da PM comemora 60 anos de atuação

Publicado em 12/04/2017 12:30

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) comemorou, nesta quarta-feira (12), 60 anos de atuação no Paraná com cerimônia no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O governador Beto Richa participou do evento e enfatizou a atuação do Batalhão para a preservação do meio ambiente.“Temos do dever de mudar o nosso comportamento para entregarmos o mundo às futuras gerações ao menos igual àquele que recebemos. O Batalhão Ambiental é essencial para despertar essa conscientização, colocando em prática a política comunitária adotada pela Polícia Militar”, disse.O Batalhão é formado por cinco companhias, com 31 bases de atendimento à comunidade e grupo especializado da Ronda Ostensivas Tático Móvel Ambiental (Rotam) . Além de executar ações pontuais de prevenção e controle aos crimes contra o meio ambiente, desenvolve campanhas e ações ambientais periódicas em parceria com a comunidade.“O Batalhão representa um compromisso com os nossos principais biomas e com o nosso futuro. Como o Paraná é um Estado com fauna e flora diferenciados, a relevância desta unidade é muito grande e, graças ao apoio integral da comunidade, a atuação nunca parou de crescer”, declarou o comandante-geral da PM, coronel Maurício Tortatto.De acordo com o comandante do BPMA, tenente-coronel César Lestechen Medeiros, o Batalhão elabora ações de reeducação das comunidades para despertar a consciência sobre as situações de risco com o meio ambiente. “Buscamos resgatar esses valores porque o ambiente em equilíbrio favorece a qualidade de vida da população”, disse.FORÇA VERDE MIRIM- Além dos 60 anos do Batalhão, a cerimônia serviu para celebrar os 10 anos do projeto Força Verde Mirim, que atende crianças e adolescentes de comunidades carentes, para despertar a responsabilidade com o meio ambiente. O projeto iniciou em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, e desde a sua criação já formou cerca de dois mil alunos em todo o Estado.Leonardo Mateus, 18 anos, foi aluno da primeira turma da Força Verde Mirim e destacou os resultados do projeto em sua vida. “Levei o conhecimento adiante, ensinei pais e amigos o que é responsabilidade social e preservação ambiental e, principalmente, o consumo consciente da água”, afirmou.HISTÓRIA- O BPMA foi criado em 04 de abril de 1957 como Corpo de Polícia Florestal. Em 1976, a unidade tornou-se Batalhão de Polícia Florestal (BPFLO), ampliando sua estrutura com o aumento de efetivo e instalação de postos em todo o Paraná. No ano de 2005 tornou-se oficialmente Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde e passou a ter quatro companhias nas diferentes regiões do Estado.HOMENAGENS - Durante o evento foram concedidas homenagens a pessoas da sociedade civil e militar que contribuíram com as causas ambientais e ações do BPMA. A Medalha de Mérito Ambiental foi criada em 2012 é a maior honraria da corporação. Também foram entregues moedas comemorativas forjadas especialmente para a data. Entre as personalidades homenageadas estão o governador Beto Richa, os secretários de estado de Meio Ambiente, Antônio Carlos Bonetti; de Segurança Pública, Wagner Mesquita; o comandante-geral da PM, coronel Maurício Tortatto; a Chefe do Estado-Maior, coronel Aldilene da Rosa, entre outros. O deputado Rasca Rodrigues prestigiou a cerimônia.(BOX)Confira a lista completa dos homenageados nos60 anos do Batalhão de Polícia Militar AmbientalCivis:Governador Beto RichaSecretário de Estado de Segurança Pública, Wagner MesquitaSecretário de Estado do Meio Ambiente, Antonio Carlos BonettiVice prefeito de Sertaneja, Samuel Carlos do PradoProcurador de Justiça, Alberto Veloso MachadoPromotora de Justiça, Carolina DiasPromotora de Justiça, Carla VenâncioDiretor de meio ambiente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Paulino MexiaDiretora-geral da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Maria Helena PaesEngenheiro ambiental, Valmir DetzelMilitaresComandante-geral da PM, Cel. Maurício TortatoChefe do Estado-Maior da PM, Cel. Aldilene da Rosa1º Comandante do BPMA, Nelson GracherCap. José Bernardo MonnSubtenente Nelson MansaniSubtenente Claiton Roberto CompadreSubtenente Wilson Antonio Ferreira1º Sargento Celson Tzezicuca1º Sargento Antônio Carlos da Silva2º Sargento Edimar FrissoSargento Marcelo KosteczkaSoldado Adriano César SilvestreSaiba mais sobre o trabalho do Governo do Estado em: