Biblioteca Pública tem atividades especiais no Dia Nacional do Livro Infantil

Publicado em 12/04/2017 12:10

A Biblioteca Pública do Paraná celebra o Dia Nacional do Livro Infantil, 18 de abril, com uma programação especial. Contação de história, exibição de músicas e episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo e outras atividades acontecem na Seção Infantil, das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30. O Bibliotour - tradicional passeio que apresenta setores da Biblioteca aos visitantes - será conduzido por funcionários caracterizados de personagens de Monteiro Lobato, entre os quais Emília, Cuca, Pedrinho e Narizinho. A entrada é gratuita.O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado todo ano em 18 de abril, data de nascimento de Monteiro Lobato. "É uma oportunidade para chamar a atenção das crianças para a literatura, além de prestar homenagem a Monteiro Lobato, o criador de personagens inesquecíveis e presentes no imaginário brasileiro, como Pedrinho, Narizinho, Emília, Tia Nastácia e Dona Benta", diz a chefe da Divisão de Coleções Especiais da BPP, Lidiamara Gross.Serviço:Comemoração do Dia Nacional do Livro InfantilBiblioteca Pública do Paraná18 de abril, das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30Seção Infantil da BPP (Rua Cândido Lopes, 133 – Centro - Curitiba)GratuitoInformações: (41) 3221-4980